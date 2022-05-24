Это точно заголовок моей страницы?

Приветствую! Меня зовут Кирилл. Мне 26 лет. Увлекаюсь сноубордингом (13 лет), дайвингом (3 года). Работаю ведущим инженер-программистом в государственном архиве. Закончил Хибинский технический колледж по направлению компьютерные системы и комплексы. Богатый опыт по ремонту ОгрТехники любой сложности. IT-специалист со стажем более 3 лет . Занимаюсь видеомонтажом , пишу ТЗ по необходимости, работаю с сайтом (наполняю новым контентом). В данный момент времени создал новую дизайн концепцию. Являюсь лауреатом Москвы по программированию (Визуализация многомерных данных с помощью Лиц Чернова). Люблю видеоигры (кто их не любит?). Есть опыт создания доменных сетей, средств криптографической защиты. Ищу чем занять себя, но не просто на денек. Тщу человека который готов взять меня и шагнуть в мир программирования. Хочу понимать больше и могу, однако без хорошего наставника эффективности будет маловато. Мечтаю о работе в команде.