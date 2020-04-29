2D художник

Меня зовут Катарина. Я 2D художник. Долгое время фрилансила на заказах лого, оформления для страничек соц. сетей, также имею опыт отрисовки контента для Twitch-каналов. На данный момент больше интересует фриланс, связанный с 2D артом. Имею большой опыт как в digital, так и в traditional. В работе использую PS, Procreate, Al. В основном специализируюсь на концепт арте персонажей (разработке дизайна персонажа), иллюстрациях, иконках и немного окружения. Стилистика: преимущественно реализм, фентези, но также имею опыт отрисовки в казуальном стиле. Рисую на графическом планшете от руки. Имею опыт рисования в векторе (Al).

Моё портфолио: https://www.artstation.com/kaifuchs

Телеграм: @belkai_chio