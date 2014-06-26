Здраствуйте, предлагаю виды услуг с ПК и интернетом:
1. Создание сайтов.
2. Помощь по настройке программ.
3. Все программные обеспечения.
4. Windows 7, 8, XP
5. Активация програм, Windows.
6. Программы любые на ваш вкус (поиск и роздача ссылок на ту или иную программу).
7. Монтаж.
8. Исправления фото (Photoshop).
9. Создание игровых серверов.
10. Игры на ПК (даже самые новые новинки).
11. Просто помощь по работе с комьютером.
12. Настройка ПК.
13. Устранение проблем в работе ПК.
14. Печать текста.
15. Оформления текстовых файлов.
В группе есть бонус - Помощь по PSP
И еще очень много всего!
Вобщем, обращайтесь! Помогу чем смогу...
Цены очень низкие! Даже смешные...
Наша почта: [email protected]
Skype: arthur-huilskiy