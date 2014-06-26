Здраствуйте, предлагаю виды услуг с ПК и интернетом:

1. Создание сайтов.

2. Помощь по настройке программ.

3. Все программные обеспечения.

4. Windows 7, 8, XP

5. Активация програм, Windows.

6. Программы любые на ваш вкус (поиск и роздача ссылок на ту или иную программу).

7. Монтаж.

8. Исправления фото (Photoshop).

9. Создание игровых серверов.

10. Игры на ПК (даже самые новые новинки).

11. Просто помощь по работе с комьютером.

12. Настройка ПК.

13. Устранение проблем в работе ПК.

14. Печать текста.

15. Оформления текстовых файлов.

В группе есть бонус - Помощь по PSP

И еще очень много всего!

Вобщем, обращайтесь! Помогу чем смогу...

Цены очень низкие! Даже смешные...

Наша почта: [email protected]

Skype: arthur-huilskiy