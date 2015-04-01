Пишу качественные и "вкусные" тексты!

Журналист, PR-менеджер, копирайтер

Онищенко Наталья Владимировна

1984 г. р.

г. Кривой Рог (Днепропетровскаяобл.)

Украина

тел. +38 096 120 2585

E-mail: [email protected]

Грамотный и опытный автор, журналист, копирайтер. Легко и доступно пишу в любом журналистском жанре. Есть опыт работы в корпоративной и городской прессе, на ленте новостей городского сайта компании Syti Sites, сайтах

различных компаний. Свободно работаю с большими объемами информации, есть навыки SEO-моделирования текстов. Конструктор креативных, цепляющих заголовков,

слоганов.

Умею самостоятельно находить источники информации. Свободный и качественный перевод с русского на украинский и наоборот.

Ответственный и

дисциплинированный сотрудник, соблюдаю техзадания и дедлайн.

Образование:

высшее

–Криворожский педуниверситет, факультет украинской филологии

(2001 -2006 г.)

Профессиональные навыки:

пакет Microsoft Office , Internet – продвинутый пользователь; Photoshop – пользовательский уровень;

, Internet – продвинутый пользователь; Авторские статьи в различных жанрах журналистики – новости, интервью, расследования, рекламные статьи, посты в соц.сетях, копирайт, рерайт;

Фотосъемка

Качественный перевод (русский ↔ украинский);

SEO-моделирование текстов;

Создание пресс-релизов, спичрайтинг.

Опытработы:

09/2015-09/2018

PR-менеджер, редактор сайта ТК «Злато» (г. Киев)

Разработка концепции и наполнение контентом сайта компании, выполнение плана публикаций (интервью, статьи,

новости компании). Размещение статей и пресс-релизов компании в других СМИ.

Разработка рекламных компаний и промоакций. Администрирование и продвижение

страницы компании в соц. сетях

04/2015 - 08/2015

Корреспондент городского сайта 0564.ua

Организация, сбор и обработка информации, ведение ленты новостей, участие в пресс-конференциях, мониторинг

СМИ области и Украины