onix-nata

Наталья Онищенко onix-nata

 
41 год
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Пишу качественные и "вкусные" тексты!

Журналист, PR-менеджер, копирайтер

Онищенко Наталья Владимировна

1984 г. р.

г. Кривой Рог (Днепропетровскаяобл.)                                 

Украина

тел. +38 096 120 2585

E-mail: [email protected]

 

  • Грамотный и опытный автор, журналист, копирайтер. Легко и доступно пишу в любом журналистском жанре. Есть опыт работы в корпоративной и городской  прессе, на ленте новостей городского сайта компании Syti Sites, сайтах
  • различных компаний. Свободно работаю с большими объемами информации, есть навыки SEO-моделирования текстов. Конструктор креативных, цепляющих заголовков,
  • слоганов.
  • Умею самостоятельно находить источники информации. Свободный и качественный перевод с русского на украинский и наоборот.
  • Ответственный и
  • дисциплинированный сотрудник, соблюдаю техзадания и дедлайн.
Образование: высшее

 –Криворожский педуниверситет, факультет украинской филологии

 (2001 -2006 г.)

Профессиональные навыки:

  • пакет Microsoft Office, Internet – продвинутый пользователь; Photoshop– пользовательский уровень;
  • Авторские статьи в различных жанрах журналистики – новости, интервью, расследования, рекламные статьи, посты в соц.сетях, копирайт, рерайт;
  • Фотосъемка
  • Качественный перевод (русский ↔ украинский);
  • SEO-моделирование текстов;
  • Создание пресс-релизов, спичрайтинг.
Опытработы:

 

09/2015-09/2018

PR-менеджер, редактор сайта ТК «Злато» (г. Киев)

Разработка концепции и наполнение контентом сайта компании, выполнение плана публикаций (интервью, статьи,

новости компании). Размещение статей и пресс-релизов компании в других СМИ.

Разработка рекламных компаний и промоакций. Администрирование и продвижение

страницы компании в соц. сетях

04/2015 -  08/2015

Корреспондент городского сайта 0564.ua

Организация, сбор и обработка информации, ведение ленты новостей, участие в пресс-конференциях, мониторинг

СМИ области и Украины