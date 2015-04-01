Журналист, PR-менеджер, копирайтер
Онищенко Наталья Владимировна
1984 г. р.
г. Кривой Рог (Днепропетровскаяобл.)
Украина
тел. +38 096 120 2585
E-mail: [email protected]
- Грамотный и опытный автор, журналист, копирайтер. Легко и доступно пишу в любом журналистском жанре. Есть опыт работы в корпоративной и городской прессе, на ленте новостей городского сайта компании Syti Sites, сайтах
- различных компаний. Свободно работаю с большими объемами информации, есть навыки SEO-моделирования текстов. Конструктор креативных, цепляющих заголовков,
- слоганов.
- Умею самостоятельно находить источники информации. Свободный и качественный перевод с русского на украинский и наоборот.
- Ответственный и
- дисциплинированный сотрудник, соблюдаю техзадания и дедлайн.
–Криворожский педуниверситет, факультет украинской филологии
(2001 -2006 г.)
Профессиональные навыки:
- пакет Microsoft Office, Internet – продвинутый пользователь; Photoshop– пользовательский уровень;
- Авторские статьи в различных жанрах журналистики – новости, интервью, расследования, рекламные статьи, посты в соц.сетях, копирайт, рерайт;
- Фотосъемка
- Качественный перевод (русский ↔ украинский);
- SEO-моделирование текстов;
- Создание пресс-релизов, спичрайтинг.
09/2015-09/2018
PR-менеджер, редактор сайта ТК «Злато» (г. Киев)
Разработка концепции и наполнение контентом сайта компании, выполнение плана публикаций (интервью, статьи,
новости компании). Размещение статей и пресс-релизов компании в других СМИ.
Разработка рекламных компаний и промоакций. Администрирование и продвижение
страницы компании в соц. сетях
04/2015 - 08/2015
Корреспондент городского сайта 0564.ua
Организация, сбор и обработка информации, ведение ленты новостей, участие в пресс-конференциях, мониторинг
СМИ области и Украины