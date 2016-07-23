online-proffit

Роман online-proffit

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Публикация статей на сайте более 1000 шт

    Необходимо опубликовать статьи на сайте Wordpress, вот пример статьи http://heade.ru/volosy-vypadayut-klokami-chto-delat.html (4 фото и 2 видео). Вы подбираете фото, подписываете их, накладываете водяной знак, добавляете 1-2 видео стоимость статьи 30 руб. может быть повышение, если готовы ...

    WordPress
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 500+ статей на темы: клининг, животные, алкоголь, сад огород

    Необходимо написать 500+ статей по темам: чистка и уборка дома, алкогольные напитки, домашние животные, сад и огород. Требуются максимально развернутые (обширные) статьи с конкретикой. Схема следующая – открываем поиск, вводим туда ключевые запросы по которым ...

    Копирайтинг69 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо написать 500+ статей на тему сад и огород

    Необходимо написать 500+ статей по теме сад и огород. Требуются максимально развернутые (обширные) статьи с конкретикой. Схема следующая – открываем поиск, вводим туда ключевые запросы по которым собираемся писать статью, смотрим какие статьи в ТОП ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Публикация статей на сайте более 500 шт

    Необходимо опубликовать статьи на сайте, вот пример статьи http://dachnuy-vopros.ru/ogorod-svoimi-rukami/osobennosti-virashchivaniya/vyrashhivanie-kartofelya. Вы подбираете фото, подписываете их, добавляете галерею, 1-2 видео стоимость статьи 50 руб. (повышаем для тех кто не остановиться). Вход здесь http://etexter.ru/texter/invite/59ac645 Инструкция здесь https://drive.google.com/open?id=1Au3s23FRubcX2dkT_4LGqGFCtFwD6O6Mou4AJyYpwyQ. Все подробно ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Публикация статей на сайте более 1000 шт

    Необходимо опубликовать статьи на сайте, вот пример статьи http://dachnuy-vopros.ru/ogorod-svoimi-rukami/osobennosti-virashchivaniya/vyrashhivanie-kartofelya. Вы подбираете фото, подписываете их, накладываете водяной знак, добавляете 1-2 видео стоимость статьи 50 руб. может быть повышение. Есть так же и другие сайты с ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 222+ статьи по теме: климакс, менопауза, гормоны, молочница

    Требуются авторы-врачи, мед сестры, терапевты и др. кто хорошо разбирается в теме и может собрать качественный материал! Если можете писать интересные и практические статьи, сможете расписать те или иные заболевания и дать советы по их ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки, доработка плагинов, разарботка сложной навигации на Wordpress

    Необходимо сделать правки, верстку по сайту на движке Wordpress, например https://docs.google.com/document/d/1agUnEhQKN3YtIvSUTjYJiEDpm8LGFloOlgE_QH0q9gc/edit?usp=sharing. Есть так же другие проекты если вы хорошо разбираетесь в движке WP и сможете при необходимости написать плагин, поправить верстку и др. оставляйте заявки пока ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 222+ статьи по теме: клининг, уборка, стирка, чистка

    Требуются авторы, желательно женского пола для написания качественных статей, быть может основанных на своем собственном опыте на тему стирки, например как отстирать пятно, как отбеливать полотенце и др. на тему уборки и чистки, например как ...

    Написание статей
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка, правки, разработка на движке Wordpress

    Необходимо сделать правки, верстку по сайту на движке Wordpress, например https://docs.google.com/document/d/1agUnEhQKN3YtIvSUTjYJiEDpm8LGFloOlgE_QH0q9gc/edit?usp=sharing. Есть так же другие проекты если вы хорошо разбираетесь в движке WP и сможете при необходимости написать плагин, поправить верстку и др. оставляйте заявки пока ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад