online-proffit

Необходимо сделать правки, верстку по сайту на движке Wordpress, например https://docs.google.com/document/d/1agUnEhQKN3YtIvSUTjYJiEDpm8LGFloOlgE_QH0q9gc/edit?usp=sharing. Есть так же другие проекты если вы хорошо разбираетесь в движке WP и сможете при необходимости написать плагин, поправить верстку и др. оставляйте заявки пока ...