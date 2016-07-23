online-proffit

Необходимо опубликовать статьи на сайте Wordpress, вот пример статьи http://heade.ru/volosy-vypadayut-klokami-chto-delat.html (4 фото и 2 видео). Вы подбираете фото, подписываете их, накладываете водяной знак, добавляете 1-2 видео стоимость статьи 30 руб. может быть повышение, если готовы ...
- Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 500+ статей по темам: чистка и уборка дома, алкогольные напитки, домашние животные, сад и огород. Требуются максимально развернутые (обширные) статьи с конкретикой. Схема следующая – открываем поиск, вводим туда ключевые запросы по которым ...Копирайтинг69 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать 500+ статей по теме сад и огород. Требуются максимально развернутые (обширные) статьи с конкретикой. Схема следующая – открываем поиск, вводим туда ключевые запросы по которым собираемся писать статью, смотрим какие статьи в ТОП ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо опубликовать статьи на сайте, вот пример статьи http://dachnuy-vopros.ru/ogorod-svoimi-rukami/osobennosti-virashchivaniya/vyrashhivanie-kartofelya. Вы подбираете фото, подписываете их, добавляете галерею, 1-2 видео стоимость статьи 50 руб. (повышаем для тех кто не остановиться). Вход здесь http://etexter.ru/texter/invite/59ac645 Инструкция здесь https://drive.google.com/open?id=1Au3s23FRubcX2dkT_4LGqGFCtFwD6O6Mou4AJyYpwyQ. Все подробно ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо опубликовать статьи на сайте, вот пример статьи http://dachnuy-vopros.ru/ogorod-svoimi-rukami/osobennosti-virashchivaniya/vyrashhivanie-kartofelya. Вы подбираете фото, подписываете их, накладываете водяной знак, добавляете 1-2 видео стоимость статьи 50 руб. может быть повышение. Есть так же и другие сайты с ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо отобрать семантику по нашей схеме на 10 сайтов через SEO-CASE. Кто готов работать день и ночь пишите!!Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуются авторы-врачи, мед сестры, терапевты и др. кто хорошо разбирается в теме и может собрать качественный материал! Если можете писать интересные и практические статьи, сможете расписать те или иные заболевания и дать советы по их ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать правки, верстку по сайту на движке Wordpress, например https://docs.google.com/document/d/1agUnEhQKN3YtIvSUTjYJiEDpm8LGFloOlgE_QH0q9gc/edit?usp=sharing. Есть так же другие проекты если вы хорошо разбираетесь в движке WP и сможете при необходимости написать плагин, поправить верстку и др. оставляйте заявки пока ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуются авторы, желательно женского пола для написания качественных статей, быть может основанных на своем собственном опыте на тему стирки, например как отстирать пятно, как отбеливать полотенце и др. на тему уборки и чистки, например как ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать правки, верстку по сайту на движке Wordpress, например https://docs.google.com/document/d/1agUnEhQKN3YtIvSUTjYJiEDpm8LGFloOlgE_QH0q9gc/edit?usp=sharing. Есть так же другие проекты если вы хорошо разбираетесь в движке WP и сможете при необходимости написать плагин, поправить верстку и др. оставляйте заявки пока ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад