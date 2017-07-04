Прибыльная контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google.Adwords
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Skype: Vladovlic
Почта: [email protected]
Почему стоит выбрать именно меня?
1) Вы получите настроенные, приносящие прибыль кампании.
2) Вам не придется постоянно следить за контекстной рекламой.
Бонус: Мало запустить рекламу, помимо этого я предлагаю предварительный анализ конкурентов Вашей ниши с последующими рекомендациями по ценам и УТП Вашего сайта.
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Портфолио
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