Прибыльная контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google.Adwords

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1) Вы получите настроенные, приносящие прибыль кампании.

2) Вам не придется постоянно следить за контекстной рекламой.

Бонус: Мало запустить рекламу, помимо этого я предлагаю предварительный анализ конкурентов Вашей ниши с последующими рекомендациями по ценам и УТП Вашего сайта.