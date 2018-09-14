Ищется специалист по веб-программированию для внесения корректировок на сайте, сделанном на платформе dotplant. Техническое задание готово для отправки. Опыт работы с админкой dotplant обязателен.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создание платформы для клиентов на основе макета из Figma. Необходимо использовать четкий стек технологий. Работа только через БС. Ожидаются отклики с примерами работ и ориентировочным бюджетом.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется доработка сайта на CMS Blazor. Необходимо устранить проблемы с производительностью, а также исправить некорректную выгрузку цен из 1С. Ожидается, что фрилансер выявит и другие возможные проблемы в работе сайта.Закрыт2 года назад
Необходимо реализовать функционал продажи картин NFT на сайте WordPress. Пользователи должны иметь возможность выбирать и покупать картины через блокчейн TON или Ethereum. Ожидается создание контракта, кошелька и минтинга, а также возможность продажи картин на других площадках. Идеальный кандидат имеет опыт работы с блокчейн-технологиями.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется повесить готовую верстку новостного блога на систему управления Webasyst. Исполнители с опытом интеграции и работы с данной платформой предпочтительны. Проект не требует сложных доработок.Закрыт2 года назад
Требуется разработка решения для продажи NFT коллекции картин через блокчейн Ethereum. Открыты к обсуждению опыта в других блокчейн сетях. Задача включает все аспекты веб-программирования для успешной реализации проекта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется обновить дизайн сайта, сделанного на Yii Framework2 с использованием dotplant2. Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленному макету. Откликаться только исполнителям с опытом работы с Yii Framework2.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать существующий PHP-скрипт, который использует данные из Active Directory. Требуется реализовать фильтрацию по полям и возможность иерархического поиска по отделам и алфавитного порядка. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется подключить API партнерки для продажи билетов на сайте, созданном на платформе Tilda. Ознакомьтесь с документацией, предоставленной во вложении, и укажите стоимость выполнения задачи.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка CPA сети с полным функционалом, включая CRM, кабинеты вебмастеров, рекламодателей и администраторов. Проект должен быть выполнен под ключ с учетом дизайна, программирования и настройки под специфические цели. Ищем опытных разработчиков с реальным опытом в подобных проектах.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $280
Необходимо настроить скрипт локального майнинга и создать к нему простую оболочку в виде сайта. Визуализация сайта представлена во вложении. Укажите стоимость и сроки выполнения заказа.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется внести доработки на сайт, работающий на самописном движке. В техническом задании указаны детали. Ожидается указание ориентировочной стоимости и сроков выполнения работ.Закрыт3 года назад
Не работает модуль регистрации новых пользователей на движке opencart Требуется подправить! Цена по договоренностиСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать профессиональный, очень качественный перевод с русского на итальянский с научно-юридическими уклоном (дипломная диссертация). По срокам до вечера вторника. Напишите пожалуйста сколько будет стоить, документ прикрепил.Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется перевод медицинских справок с русского на английский Пожалуйста укажите цену за 1800 знаковПереводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
1. Есть старый сайт на опенкарт (если нужен) 2. Есть новый готовый дизайн и верстка podushki.boldov.com 3. Необходимо новый сверстанный дизайн накинуть на движок! Оплата по факту выполнения работы, без ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется написать скрипт партнерской программы, + добавить к нему интернет магазины дизайн, верстка - есть! Пример партнерской программы и магазинов - покажу! Ты обязательно - адекватный, отвественный, инициативный!!! Желательно с опытом данной ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад