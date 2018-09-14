onlineb

Владимир onlineb

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу специалиста по dotplant

    Ищется специалист по веб-программированию для внесения корректировок на сайте, сделанном на платформе dotplant. Техническое задание готово для отправки. Опыт работы с админкой dotplant обязателен.

    Доработка сайтов
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка и программирование

    Требуется создание платформы для клиентов на основе макета из Figma. Необходимо использовать четкий стек технологий. Работа только через БС. Ожидаются отклики с примерами работ и ориентировочным бюджетом.

    Figma
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать сайт на смс Blazor

    Требуется доработка сайта на CMS Blazor. Необходимо устранить проблемы с производительностью, а также исправить некорректную выгрузку цен из 1С. Ожидается, что фрилансер выявит и другие возможные проблемы в работе сайта.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Реализовать продажу картин NFT через блокчейн

    Необходимо реализовать функционал продажи картин NFT на сайте WordPress. Пользователи должны иметь возможность выбирать и покупать картины через блокчейн TON или Ethereum. Ожидается создание контракта, кошелька и минтинга, а также возможность продажи картин на других площадках. Идеальный кандидат имеет опыт работы с блокчейн-технологиями.

    NFTWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Повесить блог на СМС Webasyst

    Требуется повесить готовую верстку новостного блога на систему управления Webasyst. Исполнители с опытом интеграции и работы с данной платформой предпочтительны. Проект не требует сложных доработок.

    Webasyst
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Реализовать продажу картин на блокчейн ethereum

    Требуется разработка решения для продажи NFT коллекции картин через блокчейн Ethereum. Открыты к обсуждению опыта в других блокчейн сетях. Задача включает все аспекты веб-программирования для успешной реализации проекта.

    NFT
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Натянуть новый дизайн на Yii Framework2

    Требуется обновить дизайн сайта, сделанного на Yii Framework2 с использованием dotplant2. Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленному макету. Откликаться только исполнителям с опытом работы с Yii Framework2.

    Yii
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дописать скрипт php

    Необходимо доработать существующий PHP-скрипт, который использует данные из Active Directory. Требуется реализовать фильтрацию по полям и возможность иерархического поиска по отделам и алфавитного порядка. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить api партнерки на сайт

    Требуется подключить API партнерки для продажи билетов на сайте, созданном на платформе Tilda. Ознакомьтесь с документацией, предоставленной во вложении, и укажите стоимость выполнения задачи.

    Tilda
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать СРА сеть

    Требуется разработка CPA сети с полным функционалом, включая CRM, кабинеты вебмастеров, рекламодателей и администраторов. Проект должен быть выполнен под ключ с учетом дизайна, программирования и настройки под специфические цели. Ищем опытных разработчиков с реальным опытом в подобных проектах.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить скрипт для майнинга

    $280

    Необходимо настроить скрипт локального майнинга и создать к нему простую оболочку в виде сайта. Визуализация сайта представлена во вложении. Укажите стоимость и сроки выполнения заказа.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать перевод с русского на итальянский

    Требуется сделать профессиональный, очень качественный перевод с русского на итальянский с научно-юридическими уклоном (дипломная диссертация).  По срокам до вечера вторника.  Напишите пожалуйста сколько будет стоить, документ прикрепил.

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Готовую верстку накинуть на движок opencart

    1. Есть старый сайт на опенкарт (если нужен)  2. Есть новый готовый дизайн и верстка podushki.boldov.com  3. Необходимо новый сверстанный дизайн накинуть на движок!  Оплата по факту выполнения работы, без ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание скрипта партнерской программы

    Требуется написать скрипт партнерской программы, + добавить к нему интернет магазины дизайн, верстка - есть! Пример партнерской программы и магазинов - покажу! Ты обязательно - адекватный, отвественный, инициативный!!! Желательно с опытом данной ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$8
10 баллов
6 лет назад
Подправить модуль регистрации на opencart 2.3.0.2.3
Opencart
Хороший заказчик, понятное задание, всегда связи, оплата сразу, рекомендую!
Рекомендую данного исполнителя! Быстро, оперативно подправил то, что я просил. Спасибо! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
$50
10 баллов
7 лет назад
Готовую верстку накинуть на движок opencart
Opencart
Отлично поработали. Оплата пришла моментально. Всем рекомендую и сам надеюсь на повторное сотрудничество)
Однозначно рекомендую данного фрилансера! Адекватный, ответственный, честный, профессионал своего дела. Выполняет работу до конца, до последнего штриха. Всегда на связи. Стал постоянным клиентом Олега, буду обращаться в первую очередь по всем вопросам к нему! Спасибо!
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