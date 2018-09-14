Необходимо реализовать функционал продажи картин NFT на сайте WordPress. Пользователи должны иметь возможность выбирать и покупать картины через блокчейн TON или Ethereum. Ожидается создание контракта, кошелька и минтинга, а также возможность продажи картин на других площадках. Идеальный кандидат имеет опыт работы с блокчейн-технологиями.