Студия Online Design оказывает услуги в сфере интернет-технологий, предоставлении комплексных услуг по разработке, размещению и поддержке проектов различной сложности в Интернете, осуществляет регистрацию доменов, техническую поддержку клиентов, заключает договора на сопровождение Веб-сайтов.

Как и у всех студий, у нас индивидуальный подход к каждому клиенту, это естественно. Но у нас есть значительные преймущества над другими студиями:

01. Мы делаем сайны в режиме ON-line. Сразу после заключения договора и определения ТЗ мы приступаем к работе, буквально через 2-3 дня вы уже можете заходить на свой сайт, следить за его развитием и вносить коррективы. Обновления производятся каждый день!

02. Абсолютно прозрачные условия оплаты, мы заключаем договор.

03. Реферальная система: Приводишь клиента - получаешь 10% от стоимости сайта!