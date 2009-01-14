Студия Online Design оказывает услуги в сфере интернет-технологий, предоставлении комплексных услуг по разработке, размещению и поддержке проектов различной сложности в Интернете, осуществляет регистрацию доменов, техническую поддержку клиентов, заключает договора на сопровождение Веб-сайтов.
Как и у всех студий, у нас индивидуальный подход к каждому клиенту, это естественно. Но у нас есть значительные преймущества над другими студиями:
01. Мы делаем сайны в режиме ON-line. Сразу после заключения договора и определения ТЗ мы приступаем к работе, буквально через 2-3 дня вы уже можете заходить на свой сайт, следить за его развитием и вносить коррективы. Обновления производятся каждый день!
02. Абсолютно прозрачные условия оплаты, мы заключаем договор.
03. Реферальная система: Приводишь клиента - получаешь 10% от стоимости сайта!
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!