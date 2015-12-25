Да, робот. Да, люблю работать.

Дружу с информацией во всех видах - копирайт, рерайт, дипломы-курсовые, статьи, релизы, постинг, транскрибfция...

Работаю на все регионы России. Люблю свою деятельность, которая помогает развивать, развиваться и путешествовать.

Профопыт:

Июль 2014 – июль 2015, заведующий молодежным информационным Медиа-Центром, г. Сургут.

Апрель 2013 – май 2014, пиар-менеджер в ООО «Радио-Мост» («Русское Радио» и DFM, «ХИТ FM» в трех городах).

Апрель – декабрь 2012, специалист по связям собщественностью в ООО «Чемпион» (Издательский дом с присутствием в трех городах).

В 2015 году стала лауреатом окружного, регионального и всероссийского конкурсов молодежных проектов и теперь "преподаю" почти во всех в городах Югры.