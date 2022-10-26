UX/UI designer

Приветствую!

Меня зовут Данияр. Мне 21, и я из города Алматы.

Я ценю хорошо разложенные, переиспользуемые компоненты, в работе ставлю приоритетом аккуратность, понятность, что помогает конструировать интуитивно понятные интерфейсы.

Для меня важно иметь четкий план исследования и дизайна. Я провожу анализ конкурентов, исследую целевую аудиторию(personas, онлайн опросы, оффлайн интервью) и конструирую MindMap’ы в Miro.

При дизайне я придерживаюсь ступенчатого подхода. Разрабатываю low-fidelity design. Получаю обратную связь и перехожу к составлению UI Kit и high-fidelity дизайна. В конце провожу usability testing.

Делаю приложение готовым к публикации благодаря No-code разработке в FlutterFlow.

Опыт

Дизайн мобильного приложения HomeFood. Это Dark Kitchen компания специализирующаяся на доставке еды. Разработал UI Kit(цвета, иконки, и прочие элементы), low & high-fidelity design для мобильных устройств на Figma. Проводил исследования: онлайн опрос на 116 человек и офлайн интервью 24-х человек. Тестировал испытуемых проводя usability testing через флоу приложения.

Одностраничный сайт (Landing page) для HomeFood. Создал удобный интерфейс где есть слоган, логотип, и суть работы приложения. Адаптировал сайт для планшетов и мобильных устройств.

Jusan Business interface redesign:

Провел анализ для реализации наилучшего интерфейса для рабочих дней магазинов пользователя. В ходе работы над дизайном были рассмотрены разные варианты вида для графика работы. Для презентации использовал плагины Clay Mockups 3D, Vectary 3D Elements для 3D макетов.