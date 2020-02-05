Ищем разработчика для создания VPN приложения на iOS. Задачи включают верстку экранов (3 онборда, экран покупки, настройки и др.), подключение серверов, маркетинговые воронки, интеграцию Firebase, локализацию и релиз в Appstore. Оплата по договоренности: почасовая или фиксированная.
- $2500Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Ищем разработчика для создания AdBlocker на iOS. Задачи включают верстку экранов, подключение сервисов для оптимизации, аналитики с Firebase, локализации и релиза в AppStore. Оплата 2000$, возможны разные варианты расчетов. Требуется опыт в мобильной разработке.Закрыт3 года назад
- $2000
Ищем разработчика для создания приложения VPN на iOS. Задачи включают верстку экранов, разработку сервисов для оптимизации файлов, подключение аналитики через Firebase, локализацию и релиз в AppStore. Оплата возможна по ставке за час или фиксированной суммой.Закрыт3 года назад
- $2000
Ищем разработчика для создания приложения на Flutter. Задачи включают верстку экранов (3 онборда, экран покупки и др.), подключение сервисов для оптимизации, создание маркетинговых воронок, интеграцию Firebase, локализацию и релиз в Google Play. Оплата по часовой ставке или фиксированная за проект.Закрыт4 года назад
- $1500
Ищем разработчика для создания Adblock приложения на iOS. Задачи включают верстку экранов, подключение блэклистов, интеграцию аналитики через Firebase, локализацию и релиз в Appstore. Оплата по часовой ставке или фиксированная за выполненный заказ. Рассматриваются только опытные разработчики.Закрыт4 года назад
- $2000
Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку VPN приложения для iOS. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи: 1) верстка экранов (3 экрана ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
- $2500
Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения для Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи:1) верстка экранов (3 ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $2500
Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения на iOS. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи: 1) верстка экранов (3 ...Закрыт4 года назад
- $1750
Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку VPN приложения на Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков! Заказ можно разбить на следующие задачи: ...Закрыт4 года назад
- $150
Мне нужен аккаунт в рекламной сети exoclick с активной рекламой:1) Создать аккаунт на exoclick.com2) Заполнить информацию 3) Пополнить аккаунт на 25$4) Запустить рекламу на случайный домен (можете взять мой или создать рекламу на публичный домен, но ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $1500
Приветствую всех просматривающих! Необходимо разработать VPN приложение, дизайн приложения готов в Figma: - в приложении до 10-12 экранов (сплэш скрин, главный экран, 3 экрана онборда, список серверов, настройки, полиси, экран подписки, 3 тестовых ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад
- $2750
Я представляю команду, которая занимается разработкой мобильных приложений. Ищем iOS разработчика (Middle/Senior) на удаленку, после локдауна можно работать в офисе в Москве. Требования: опыт разработки на Swift, Objective-C не менее 2-х лет;знание RxSwift;опыт публикации ...Закрыт4 года назад
Наша команда в поиске iOS разработчика Middle / Senior для работы над уже существующим и залитым в Appstore проектом. iOS Разработчик, который работал над этим проекте окажет поддержку и поможет разобраться в его коде, естественно ...Закрыт4 года назад
Всем здоровья! Ищем Back-end разработчика квалификацией не ниже Medium в проект по разработке мобильного приложения для общения с помощью видео-трансляций. Ищем специалистов с опытом разработки бэкэнда в данной сфере. Из возможностей MVP: аутентификация гугл/фейсбук, ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, в нашу команду нужен iOS Dev (Middle/Senior) с почасовой оплатой в районе 15$ (по согласованию). Что требуется от заявителя: 1) минимум от 100 свободных часов в ближайший месяц; 2) возможность ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, в нашу команду нужен iOS Dev (Middle/Senior) с почасовой оплатой в районе 15$ (по согласованию). Что требуется от заявителя: 1) минимум от 100 свободных часов в ...Закрыт5 лет назад
Ищем Unity-разработчика с почасовой оплатой для игры в жанре HyperCasual. Обязанности: • разработка мобильной игры на движке Unity • проектирование архитектуры проекта с нуля • взаимодействие с командой программистов, художников, дизайнеров, проект-менеджеров • постановка технических задач программистам и контроль их выполнения • интеграция сервисов, фреймворков, рекламных сетей ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать приложение, которое будет работать как extension к Safari. Дизайн приложения уже отрисован: 1) приложение должно блокировать сайты из блок-списка и блокировать всплывающие окна; 2) в приложении необходимо будет интегрировать Facebook SDK, ...Закрыт5 лет назад
Ищу swift разработчика на почасовую оплату для разработки AdBlock приложения (дизайн и бэк есть). Требования: 1) Опыт разработки утилит на iOS (если был опыт разработки адблоков, то вообще отлично); 2) Опыт в ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Парсер для Adblock, который будет обновлять существующую базу сайтов, которую блокирует Adblock приложение.Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад