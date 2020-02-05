onlytomy

Денис onlytomy

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
DA Team

Фулл-стак команда разработчиков мобильных приложений для iOS

  • Разработка VPN на iOS

    $2500

    Ищем разработчика для создания VPN приложения на iOS. Задачи включают верстку экранов (3 онборда, экран покупки, настройки и др.), подключение серверов, маркетинговые воронки, интеграцию Firebase, локализацию и релиз в Appstore. Оплата по договоренности: почасовая или фиксированная.

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • &#128241;Разработать AdBlocker на iOS

    $2000

    Ищем разработчика для создания AdBlocker на iOS. Задачи включают верстку экранов, подключение сервисов для оптимизации, аналитики с Firebase, локализации и релиза в AppStore. Оплата 2000$, возможны разные варианты расчетов. Требуется опыт в мобильной разработке.

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка VPN на iOS

    $2000

    Ищем разработчика для создания приложения VPN на iOS. Задачи включают верстку экранов, разработку сервисов для оптимизации файлов, подключение аналитики через Firebase, локализацию и релиз в AppStore. Оплата возможна по ставке за час или фиксированной суммой.

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка приложения на Flutter

    $2000

    Ищем разработчика для создания приложения на Flutter. Задачи включают верстку экранов (3 онборда, экран покупки и др.), подключение сервисов для оптимизации, создание маркетинговых воронок, интеграцию Firebase, локализацию и релиз в Google Play. Оплата по часовой ставке или фиксированная за проект.

    FirebaseFlutter
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Adblock приложение на iOS

    $1500

    Ищем разработчика для создания Adblock приложения на iOS. Задачи включают верстку экранов, подключение блэклистов, интеграцию аналитики через Firebase, локализацию и релиз в Appstore. Оплата по часовой ставке или фиксированная за выполненный заказ. Рассматриваются только опытные разработчики.

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка VPN мобильного приложения под iOS

    $2000

    Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку VPN приложения для iOS. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи: 1) верстка экранов (3 экрана ...

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка Cleaner приложения под Android

    $2500

    Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения для Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи:1) верстка экранов (3 ...

    AndroidFirebase
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка мобильного приложения iOS - Photo/Contacts Cleaner

    $2500

    Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения на iOS. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи: 1) верстка экранов (3 ...

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка приложения на Android (VPNка)

    $1750

    Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку VPN приложения на Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков! Заказ можно разбить на следующие задачи: ...

    AndroidFirebase
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать и Запустить аккаунт Exoclick.com

    $150

    Мне нужен аккаунт в рекламной сети exoclick с активной рекламой:1) Создать аккаунт на exoclick.com2) Заполнить информацию 3) Пополнить аккаунт на 25$4) Запустить рекламу на случайный домен (можете взять мой или создать рекламу на публичный домен, но ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка мобильного приложения VPN на iOS

    $1500

    Приветствую всех просматривающих! Необходимо разработать VPN приложение, дизайн приложения готов в Figma: - в приложении до 10-12 экранов (сплэш скрин, главный экран, 3 экрана онборда, список серверов, настройки, полиси, экран подписки, 3 тестовых ...

    FigmaFirebaseiOS
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • IOS разработчик (Middle/Senior)

    $2750

    Я представляю команду, которая занимается разработкой мобильных приложений. Ищем iOS разработчика (Middle/Senior) на удаленку, после локдауна можно работать в офисе в Москве. Требования: опыт разработки на Swift, Objective-C не менее 2-х лет;знание RxSwift;опыт публикации ...

    FirebaseiOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • IOS приложение с peer-to-peer звонком

    Наша команда в поиске iOS разработчика Middle / Senior для работы над уже существующим и залитым в Appstore проектом. iOS Разработчик, который работал над этим проекте окажет поддержку и поможет разобраться в его коде, естественно ...

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Back-end разработка для приложения с видео-трансляциями (видео-чат)

    Всем здоровья! Ищем Back-end разработчика квалификацией не ниже Medium в проект по разработке мобильного приложения для общения с помощью видео-трансляций. Ищем специалистов с опытом разработки бэкэнда в данной сфере. Из возможностей MVP: аутентификация гугл/фейсбук, ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • IOS Dev (Middle/Senior) на несколько проектов (утилиты)

    Доброго времени суток, в нашу команду нужен iOS Dev (Middle/Senior) с почасовой оплатой в районе 15$ (по согласованию).   Что требуется от заявителя: 1) минимум от 100 свободных часов в ближайший месяц; 2) возможность ...

    FirebaseiOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка игры в жанре Hypercasual на Unity

    Ищем Unity-разработчика с почасовой оплатой для игры в жанре HyperCasual. Обязанности:       •          разработка мобильной игры на движке Unity           •          проектирование архитектуры проекта с нуля           •          взаимодействие с командой программистов, художников, дизайнеров, проект-менеджеров           •          постановка технических задач программистам и контроль их выполнения           •          интеграция сервисов, фреймворков, рекламных сетей ...

    FirebaseUnity
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка приложения AdBlock для iOS

    Необходимо написать приложение, которое будет работать как extension к Safari. Дизайн приложения уже отрисован: 1) приложение должно блокировать сайты из блок-списка и блокировать всплывающие окна; 2) в приложении необходимо будет интегрировать Facebook SDK, ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка iOS приложения (категория: Утилиты)

    Ищу swift разработчика на почасовую оплату для разработки AdBlock приложения (дизайн и бэк есть). Требования: 1) Опыт разработки утилит на iOS (если был опыт разработки адблоков, то вообще отлично); 2) Опыт в ...

    FirebaseiOSSwift
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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