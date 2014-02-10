Поддержка пользователей, администрирование *nix,

Опытный пользователь Winows XP / Windows 7

Опыт установки и настройки ОС Gentoo Linux, Debian.

Опыт установки и настройки сервисов: HTTP - Apache, Lighttpd, MYSQL - резервное копирование и восстановление баз данных, FTP - ProFTPD, PureFTPD, CIFS - Samba 3, PROXY - Squid, анти-рекламный модуль Rejik, DHCP - DNSMasq, DHCPD, DNS - DNSMasq, PDNSD, IRC - UnrealIRCD, SSH - OpenSSH, VPN - OpenVPN, SNMP - Cacti, Munin, VM - VirtualBOX.

Опыт по составлению различных технических руководств для конечных пользователей и удаленной поддержки пользователей.

Высшее ИТ-образование, прошел курсы подготовки к сертификации Cisco CCNA

Свободное чтение технической документации, ведение переписки по электронной почте.

Ответственный, дисциплинированный, обучаемый, нацелен на результат.