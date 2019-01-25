onwepasha

Павел Маурин onwepasha

 
27 летРоссия/Ижевск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-дизайнер здорового человека

Меня зовут Павел. Создаю дизайн сайтов, презентаций и маркетинг-китов. Люблю работать со сложными интерфейсными проектами и яркими визуальными образами. Не использую брифы: погружаюсь в задачу и узнаю все детали во время диалога с заказчиком. 

Напишите мне и я расскажу, как смогу вам помочь:

Telegram / WhatsApp: +7 912 874 28 50

Дизайн сайта