Веб-дизайнер здорового человека
Меня зовут Павел. Создаю дизайн сайтов, презентаций и маркетинг-китов. Люблю работать со сложными интерфейсными проектами и яркими визуальными образами. Не использую брифы: погружаюсь в задачу и узнаю все детали во время диалога с заказчиком.
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Telegram / WhatsApp: +7 912 874 28 50
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Портфолио
- Дизайн информационного сайта79 просмотров
- Дизайн мобильной версии сайта FilmToolz103 просмотра
- Сайт производителя жалюзи №1110 просмотров
- Дизайн интернет-магазина аккумуляторов94 просмотра
- Дизайн сайта пружинного завода100 просмотров
- Дизайн главной страницы SongLab.ru70 просмотров