Веб-дизайнер здорового человека

Меня зовут Павел. Создаю дизайн сайтов, презентаций и маркетинг-китов. Люблю работать со сложными интерфейсными проектами и яркими визуальными образами. Не использую брифы: погружаюсь в задачу и узнаю все детали во время диалога с заказчиком.

Напишите мне и я расскажу, как смогу вам помочь:

Telegram / WhatsApp: +7 912 874 28 50