Разработка прикладного и системного ПО любой сложности.
Программирование на платформе .Net 2.0-4.0, с использованием языков С#, XAML.
Работа в MSVS 2005/2008, MS Expression Blend 3.
Опыт программирования на данной платформе 3 года.
Знание элементов управления Windows Forms 2.0, а также
Windows Presentation Foundation (создание элементов управления, анимация, стилизация).
Знаком с технологиями ADO .NET и ASP .NET 2.0.
Базовое знание языков программирования: C/C++, XML, HTML, SQL.
Имею хорошее знание принципов Объектно-Ориентированного Программирования и Патернов проектирования.
Портфолио
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Прикладное ПО
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