Разработка прикладного и системного ПО любой сложности.

Программирование на платформе .Net 2.0-4.0, с использованием языков С#, XAML.

Работа в MSVS 2005/2008, MS Expression Blend 3.

Опыт программирования на данной платформе 3 года.

Знание элементов управления Windows Forms 2.0, а также

Windows Presentation Foundation (создание элементов управления, анимация, стилизация).

Знаком с технологиями ADO .NET и ASP .NET 2.0.

Базовое знание языков программирования: C/C++, XML, HTML, SQL.

Имею хорошее знание принципов Объектно-Ориентированного Программирования и Патернов проектирования.