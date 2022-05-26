oo_Borisow

1 год опыта в 3d моделировании. Смешанный стиль. Использую в своей работе Blender, Substance Painter. Обширный список дополнительных аддонов для любых нужд. Каждая работа сделанная мной, выполняется на 100%, и отвечает возложенным на нее задачам.

Если вы хотите оценить мои навыки и качество работ, вы можете обратиться ко мне или посмотреть мое портфолио, с удовольствием расскажу вам о моем опыте и последних проектах.

Для моделирования я использую: Десктоп с разрешением 4к и Rtx 3060 ti, ноутбук с разрешением 2к и 3060, Android-устройство с разрешением Full HD (для работ предназначенных к просмотру с мобильного устройства). Предпочитаю использовать рендер движки: Evee для анимации и gameready, Cycles для атмосферных работ, требующих качественной детализации и освещения. Есть опыт в создании 2d логотипов, анимации, видео, требующее 3d модели.

Соблюдаю сроки, иначе не возьмусь за проект. Не ставлю ограничение в количестве правок для достижения максимального результата. Если мы начали работать вместе - будьте уверены - я сделаю это вовремя. Буду рад ответить на любые ваши вопросы.

Ссылка на мое портфолио: oo_borisov.artstation.com