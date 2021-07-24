oops_kilka

Назира oops_kilka

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
  • Наружная реклама.
  • Фирменный стиль, айдентика, брендинг.
  • Визитки, флаеры, фирменная документация, сувенирная продукция.
  • Постеры, плакаты.
  • Дизайн разворотов журналов.
  • Обработка фотографий в Adobe Photoshop.
  • Иллюстрации.

Портфолио