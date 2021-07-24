- Наружная реклама.
- Фирменный стиль, айдентика, брендинг.
- Визитки, флаеры, фирменная документация, сувенирная продукция.
- Постеры, плакаты.
- Дизайн разворотов журналов.
- Обработка фотографий в Adobe Photoshop.
- Иллюстрации.
Портфолио
- Комикс/Дизайн персонажа35 просмотров
- Дизайн разворота журнала39 просмотров
- Дизайн разворота журнала49 просмотров
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- Иллюстрация44 просмотра
- Иллюстрация44 просмотра
- Стилизация42 просмотра