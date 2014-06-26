Есть дизайн/верстка. Скрипт на вывод wmr. Калькулятор, X19, мерчант, результативная страница. Предлагаем сроки и цены.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Есть дизайн/верстка. Скрипт на вывод wmr. Калькулятор, X19, мерчант, результативная страница. Предлагаем сроки и цены.
Нужны оквэд'ы для деятельности обменного пункта webmoney ввод/вывод webmoney за наличные, безналичные. Суть деятельности НЕ комиссионные! Т.е. работа ведется не по агентскому, не по комиссии, тобишь по бухгалтерии деньги пришли, они должны остаться у фирмы, без ...
Требуется создание сайта "под ключ" обменного пункта webmoney ввод-вывод, согласно требованиям webmoney для авторизованных обменных пунктов. Оплата будет произведена только после принятия сайта в каталог "Мегасток". Предлагаем цены и сроки.