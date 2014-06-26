Нужны оквэд'ы для деятельности обменного пункта webmoney ввод/вывод webmoney за наличные, безналичные. Суть деятельности НЕ комиссионные! Т.е. работа ведется не по агентскому, не по комиссии, тобишь по бухгалтерии деньги пришли, они должны остаться у фирмы, без ...