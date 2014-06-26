opaopaopa

Зайцев opaopaopa

 
40 летРоссия/Екатеринбург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оквэд для обменного пункта webmoney ввод/вывод

    Нужны оквэд'ы для деятельности обменного пункта webmoney ввод/вывод webmoney за наличные, безналичные. Суть деятельности НЕ комиссионные! Т.е. работа ведется не по агентскому, не по комиссии, тобишь по бухгалтерии деньги пришли, они должны остаться у фирмы, без ...

    Бухгалтерские услугинет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обменный пункт wm (ввод-выод)

    Требуется создание сайта "под ключ" обменного пункта webmoney ввод-вывод, согласно требованиям webmoney для авторизованных обменных пунктов. Оплата будет произведена только после принятия сайта в каталог "Мегасток". Предлагаем цены и сроки.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Скрипты на вывод WebMoney
Благодарю за сотрудничество. У заказчика есть чёткая цель и задание. Когда есть чёткая цель то работать с таким проектом одно удовольствие.
Делает отлично. Доделывает, что необходимо, даже то, что не обсуждалось на начальном этапе. Рекомендую.
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