opemrus

Андрей opemrus

 
49 летРоссия/Ростов-на-Дону
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Социальный замок для форума ipb

    $10

    Необходимо сделать социальный замок для ipb форума. Необходимые функции: 1. Пользователь не может скачать прикрепленный файл, пока не вступит в заданную группу вконтакте или зарегистрируется на форуме. Должен предоставятся выбор. 2. Если пользователь уже находится в группе вконтакте, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменить скрипт "Социальный замок"

    $5

    Нужно к бесплатному плагину социального замка, который закрывает от пользователей определенный текст на странице до тех пор, пока пользователь не лайкнет запись сделать маленькое дополнение, что бы вместо лака пользователь должен был вступить в группу ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин к ipb

    $5

    Нужно сделать простенький плагин для ipb. Суть следующая. На форуме выкладываются файлы. Ссылка на файл становится доступна только после регистрации. Нужно спрятать эту ссылку за форуму вконтакте "подписаться на сообщество". То есть что бы ссылки открывались пользователям ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт обновления файла на сервере

    Нужно написать простенький скрипт. Что скрипт должен делать: 1. Есть, к примеру, ссылка на файл http://sait1.ru/file.txt . Этот файл необходимо загружать(обновлять на сайте http://site2.ru/) по заданному расписанию. То есть я в конфиге указываю ссылку http://sait1.ru/file.txt , ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Объеденить lpgenerator и регистрацию opencart

    Нужно завязать http://lpgenerator.ru/blog/2012/04/21/mapping-novy... и мою регу на opencart. То есть у меня на лендинге покупатель заполняет данные и сразу по этой форме получается что он уже зарегистрирован у меня на сайте.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вывести в карточке товара opencart 2 цены

    $10

    Есть магазин на opencart. Установлен модуль "Цена для группы покупателей". Есть 2 группы покупателей - отп и розница. Розница видит цену отличную от оптовой на 100%. Нужно для оптовиков вывести на основе этого модуля 2 цены, что ...

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поправить регистрацию на opencart

    $50

    Задача следующая. Есть 2 группы покупателей = Розница и Опт. По умолчанию на сайте отображаются цены розницы, и по этим ценам посетители покупают товары без регистрации. Нужно сделать, что бы после регистрации пользователь автоматически попадал в группу ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Объеденить lpgenerator и регистрацию opencart
Все ок
Все получилось. Сделал в срок. Работа четкая и слаженная.
Ответный отзыв
Guroncheg
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поправить регистрацию на opencart
Было приятно сотрудничать, задержек - 0, проблем и непонимая - тоже небыло. Рекомендую, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Оставлю свой положительный отзыв работы Андрея. Все сделано не за час, а за 15 минут. Спасибо. Будим работать еще.
Ответный отзыв