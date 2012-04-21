Нужно на форуме с ipbboard сделать отдельную всплывающую страницу, на которой будет появляться ссылка на прикрепленный фаил. Пример на форуме 4pda
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Необходимо сделать социальный замок для ipb форума. Необходимые функции: 1. Пользователь не может скачать прикрепленный файл, пока не вступит в заданную группу вконтакте или зарегистрируется на форуме. Должен предоставятся выбор. 2. Если пользователь уже находится в группе вконтакте, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Нужно к бесплатному плагину социального замка, который закрывает от пользователей определенный текст на странице до тех пор, пока пользователь не лайкнет запись сделать маленькое дополнение, что бы вместо лака пользователь должен был вступить в группу ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Нужно сделать простенький плагин для ipb. Суть следующая. На форуме выкладываются файлы. Ссылка на файл становится доступна только после регистрации. Нужно спрятать эту ссылку за форуму вконтакте "подписаться на сообщество". То есть что бы ссылки открывались пользователям ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно написать простенький скрипт. Что скрипт должен делать: 1. Есть, к примеру, ссылка на файл http://sait1.ru/file.txt . Этот файл необходимо загружать(обновлять на сайте http://site2.ru/) по заданному расписанию. То есть я в конфиге указываю ссылку http://sait1.ru/file.txt , ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно завязать http://lpgenerator.ru/blog/2012/04/21/mapping-novy... и мою регу на opencart. То есть у меня на лендинге покупатель заполняет данные и сразу по этой форме получается что он уже зарегистрирован у меня на сайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Есть магазин на opencart. Установлен модуль "Цена для группы покупателей". Есть 2 группы покупателей - отп и розница. Розница видит цену отличную от оптовой на 100%. Нужно для оптовиков вывести на основе этого модуля 2 цены, что ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Задача следующая. Есть 2 группы покупателей = Розница и Опт. По умолчанию на сайте отображаются цены розницы, и по этим ценам посетители покупают товары без регистрации. Нужно сделать, что бы после регистрации пользователь автоматически попадал в группу ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад