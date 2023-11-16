Почему стоит со мной работать 🙂 ?
Все работы по движку Opencart от 2.3 до 3 версии, настройка, установка модулей, шаблонов ⚡
Настройка модулей, доработка сайтов.
Импорт парсинг с поставщиками
Натяжка верстки на Opencart
Доработка магазинов по скорости загрузки
Парсинг товаров и данных
Перенос магазинов на Opencart с других движков с минимальными потерями позиций.
Перенос магазина на другой хостинг с последующей настройкой.
Натяжка верстки на Opencart.
Копирование сайтов, Landing Page с натяжкой на Opencart + уведомления в телеграмм
Портфолио
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