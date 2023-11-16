Почему стоит со мной работать 🙂 ?

Все работы по движку Opencart от 2.3 до 3 версии, настройка, установка модулей, шаблонов ⚡

Настройка модулей, доработка сайтов.

Импорт парсинг с поставщиками

Натяжка верстки на Opencart

Доработка магазинов по скорости загрузки

Парсинг товаров и данных

Перенос магазинов на Opencart с других движков с минимальными потерями позиций.

Перенос магазина на другой хостинг с последующей настройкой.

Натяжка верстки на Opencart.