opencart_com

Богдан opencart_com

 
35 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Почему стоит со мной работать 🙂 ?

  • Все работы по движку Opencart от 2.3 до 3 версии, настройка, установка модулей, шаблонов ⚡ 

  • Настройка модулей, доработка сайтов.

  • Импорт парсинг с поставщиками

  • Натяжка верстки на Opencart

  • Доработка магазинов по скорости загрузки

  • Парсинг товаров и данных

  • Перенос магазинов на Opencart с других движков с минимальными потерями позиций.

  • Перенос магазина на другой хостинг с последующей настройкой.

  • Натяжка верстки на Opencart.

  • Копирование сайтов, Landing Page с натяжкой на Opencart + уведомления в телеграмм