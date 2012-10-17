Написать 15 качественных продающих статей по тематике ремонт на 3000-5000 знаков , какжый текст с фотографиями (обязательно знать тему) 4-статьи общие по ремонту, 1. этапы ремонта (время, сколько может продлиться ремонт) 2. Чем отличается ремонт через ...