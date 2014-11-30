Занимаюсь созданием и поиском текстового и графического контента, а так же фото и видеосъемкой

Примеры работ можно посмотреть в ПОРТФОЛИО

Коротко о себе:

Фотограф и видео-оператор. В свободное время занимаюсь любимым дело. Любимая тема съемки - спортивный репортаж. Кроме этого снимаю многочисленные пейзажи, техноген, экстремальные виды спорта. Делаю постобработку в HDR, ЧБ и стилизованную под съемки на пленку.

Про работу и навыки:

По договоренности занимаюсь созданием различного контента, в том числе для интернет-магазинов. Снимаю на Canon 7D. Веду заказы на предметную съемку, снимаю, делаю пост-обработку отснятого материала. Работаю с цифровыми негативами. Оптимизирую графический контент для веб. Работаю с Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Sony Vegas, Davinci Resolve. Веду заказы по пакетной обработке фотографий и фото-материалов.

Работаю с такими проектами, как club-sale.ru, kupivip.ru , consul.ru, x3mshop.ru.

Для связи:

SKYPE: nutz1k

E-MAIL: [email protected]