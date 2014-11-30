Примеры работ можно посмотреть в ПОРТФОЛИО
Коротко о себе:
Фотограф и видео-оператор. В свободное время занимаюсь любимым дело. Любимая тема съемки - спортивный репортаж. Кроме этого снимаю многочисленные пейзажи, техноген, экстремальные виды спорта. Делаю постобработку в HDR, ЧБ и стилизованную под съемки на пленку.
Про работу и навыки:
По договоренности занимаюсь созданием различного контента, в том числе для интернет-магазинов. Снимаю на Canon 7D. Веду заказы на предметную съемку, снимаю, делаю пост-обработку отснятого материала. Работаю с цифровыми негативами. Оптимизирую графический контент для веб. Работаю с Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Sony Vegas, Davinci Resolve. Веду заказы по пакетной обработке фотографий и фото-материалов.
Работаю с такими проектами, как club-sale.ru, kupivip.ru , consul.ru, x3mshop.ru.
Для связи:
SKYPE: nutz1k
E-MAIL: [email protected]