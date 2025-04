Hi, my name is Opi!+ Поклоняюсь моде и СММ. + Увлекаюсь косметикой, прическами и инстафото. + Веду модный паблик в Instagram и имею свой маленький магазин. + Мало сплю и всегда в хорошем настроении). + Люблю учится и делиться знаниями.+ Мечтаю о мега-популярном канале в telegram и школе по ведению бизнеса в сети.

+ Врождённый неформальный лидер, мечтаю о своей команде+ Когда- то я создам бота, который сможет заменить мне людей.