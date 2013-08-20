Заработок в сети на платных опросах.

Хотите иметь небольшой, но постоянный заработок в сети - 600-800$ в месяц? Всё что Вам, для этого нужно - это ПК и безлимитное подключение к интернету. Эта удалённая работа заключается в заполнении опросных анкет, которые будут поступать Вам, на электронную почту. Ваше место проживания, пол, возраст, гражданство – здесь не имеют значения. Более ста опросных компаний обеспечат Вам, стабильный заработок в сети. Всю информацию и материалы для начала работы Вы, можете получить на сайте.