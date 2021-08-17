opryatnova19

Веб-дизайнер

Портфолио: http://opryatnova-design.tilda.ws/

- Внимательна к потребностям клиента

- Важен результат, чтобы клиент был доволен работой

- Постоянно повышаю навыки

- Выполняю работу вовремя

Этапы работы:

1. Любым комфортным способом обсуждаем детали / вы заполняете бриф;

2. Я анализирую ваших конкурентов, определю их сильные и слабые стороны;

3. Создаю прототип (так будет видна структура сайта), жду вашего утверждения;

4. Создаю дизайн согласно Техническому Заданию, раннее утвержденному Вами.

Услуги:

- Лендинг (Figma/Photoshop/Tilda)

- Многостраничный сайт (Figma/Photoshop)

- Редизайн сайта/доработка (Figma/Photoshop)

- Баннеры/креативы (Figma/Photoshop)

- Дизайн визиток (Figma/Photoshop)