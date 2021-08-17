opryatnova19

Веб-дизайнер
Портфолио: http://opryatnova-design.tilda.ws/
- Внимательна к потребностям клиента
- Важен результат, чтобы клиент был доволен работой
- Постоянно повышаю навыки
- Выполняю работу вовремя
Этапы работы:
1. Любым комфортным способом обсуждаем детали / вы заполняете бриф;
2. Я анализирую ваших конкурентов, определю их сильные и слабые стороны;
3. Создаю прототип (так будет видна структура сайта), жду вашего утверждения;
4. Создаю дизайн согласно Техническому Заданию, раннее утвержденному Вами.
Услуги:
- Лендинг (Figma/Photoshop/Tilda)
- Многостраничный сайт (Figma/Photoshop)
- Редизайн сайта/доработка (Figma/Photoshop)
- Баннеры/креативы (Figma/Photoshop)
- Дизайн визиток (Figma/Photoshop)
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