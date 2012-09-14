optimalist

О себе

Евгений Кудряц родился 5-го февраля 1969-го года в Харькове. По образованию – хормейстер. В 1993 году окончил Харьковский Институт Искусств. Pаботал журналистом в коммерческих и государственных СМИ (газеты «Событие», «Simon», «Теленеделя», «Экран», «Панорама», журнал «Деловая жизнь»), подготовил несколько телесюжетов (телекомпания «Orion»). Также принимал участие в «Харьковских юморинах» и был лауреатом в номинации «Лит. пародия» («Ванька» А. Чехова). С 1997 года постоянно проживает в Германии в городе Аугсбурге (Бавария). Здесь также печатается в русскоязычных СМИ. (Газеты: «Аргументы и факты» – вкладка «Мы в Германии», «Европа», «Аугсбург плюс», «Баварский вестник», «Будильник», «Ведомости», «Вести», «Вестник», «Деловой курьер», «Диалог», «Европеец» (Голландия), «Карьера», «Комсомольская ПРАВДА в Германии», «Контакт», «Круг», «Литературная газета», «Мир новостей», «MIGnews» (Израиль), «Мое здоровье», «Наша Канада», «Неделя», «Русская Германия», приложения «ЧиК» и «Не скучай в Германии», «Новый век», «Партнёр», «Эйлатская неделя» (Израиль), «Starlexx Info», «TVRUS»), журналы: «Апельсин», альманах «Аугсбург», «Афиша Аугсбург», «Антология 2001 года», «Бесэдер» (Израиль), «БЛАГБАЗ» (Харьков), «ГУЛЛИВЕР», «Крылья» (Луганск), «Клуб-ОК», «Немецко-русский курьер», «Партнер», «Пражский графоман», «Радуга», «Родная речь», «ТАЛИСМАН», «У нас в Баварии», «Самовар», «Хронометр» (Израиль), «Neue Zeiten». Является автором документально-публицистической повести о еврейской эмиграции – «Инвалиды 5 группы». Печатался в русскоязычной прессе Голландии, Израиля, Канады, Молдовы, России, США, Украины, Франции и Чехии.