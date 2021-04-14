Компания Optipak – мы специализируемся на выпуске пластиковой посуды, пластиковой тары и одноразовой упаковки для пищевых, фармацевтических и других продуктов. Мы стремимся к постоянному развитию, внедряем новые технологии, чтобы выпускаемая нами продукция полностью соответствовала самым жестким требованиям всех клиентов. Уже сейчас мы налаживаем производство продукции из биоразлагаемого полимера PLA. Современное оборудование и качественное сырье позволяет нам производить полимерную продукцию, соответствующую европейским стандартам.

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