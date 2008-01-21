orakul

Алла orakul

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Дизайн, верстка, системы: Bitrix, DLE, OpenCart, ShopScript. Умеем ВСЁ !!!

Курсы по веб-строительству. 2004 г.

Курсы "Системы управления сайтами – CMS" ( "DEV-14P. Content management systems in web development" ). 2009 г.

Курсы "Оптимизация сайтов" (72 час). 2010 г.

Курсы "Создание web-сайтов с использованием DHTML и JS" (72 час). 2012 г.

Работаем командой ( php-, js-, ajax-программист, дизайнер, флэшер, оптимизатор )

Сайт под ключ !!! Промо-сайт, сайт-визитка, Интернет-Магазин, Портал, Соц.сеть!

CMS - Bitrix, ShopScript (WebAsyst), DLE, OpenCart и подобные, авторские разработки

Умеем ВСЁ !!!

PHPOpenCartAjax
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Alynx
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Верстка главной и внутренней
Большое спасибо за качественную работу! Буду обращаться еще!
Приятно работать с таким заказчиком))) С оплатой никаких проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $600
от 20 дней
нет рейтинга