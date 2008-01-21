Дизайн, верстка, системы: Bitrix, DLE, OpenCart, ShopScript. Умеем ВСЁ !!!
Курсы по веб-строительству. 2004 г.
Курсы "Системы управления сайтами – CMS" ( "DEV-14P. Content management systems in web development" ). 2009 г.
Курсы "Оптимизация сайтов" (72 час). 2010 г.
Курсы "Создание web-сайтов с использованием DHTML и JS" (72 час). 2012 г.
Работаем командой ( php-, js-, ajax-программист, дизайнер, флэшер, оптимизатор )
Сайт под ключ !!! Промо-сайт, сайт-визитка, Интернет-Магазин, Портал, Соц.сеть!
CMS - Bitrix, ShopScript (WebAsyst), DLE, OpenCart и подобные, авторские разработки
Умеем ВСЁ !!!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
Большое спасибо за качественную работу! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Приятно работать с таким заказчиком))) С оплатой никаких проблем. Рекомендую!
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