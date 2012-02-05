oramy

Arsenyeva Polina oramy

 
45 летГермания/Карлсруэ
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование:

2003 – 2008 Запорожский национальный технический университет, Украина.

Промышленный дизайн, Специалист.

1995 – 1999 Запорожский многопрофильный колледж,

Украина.

Декоративно-прикладное искусство, Мастер художественной росписи.

Трудовая деятельность:

2007- настоящее время HMM Heidelberger-Medical-Marketing GmbH, Досенхайм, Германия.

Web- Дизайнер (поддержка сайтов фирмы).

2003 –2005 „InetLab“ GmbH, Запорожье, Украина.

2001 –2002 Web- Дизайнер

2000 –2001 „A P Consulting s. a. s.“ итальянское представительство, Запорожье, Украина.

Дизайнер-график.

1999 –2000 „Lataria“ GmbH, Запорожье, Украина.

Художник по росписи керамики.

Прочая деятельность:

Октябрь 2007 Персональная выставка, Хайдельберг-Кирххайм, Германия.

Технические навыки:

Графические редакторы: Adobe; illustrator, Photoshop, Fireworks, Flash. ArchiCAD, Solidworks.

Языки программирования: HTML, PHP

Иностранные Языки:

Deutsch – разговорный

English - базовый уровень

PHPHTMLFlashIllustratorSolidWorksArchiCADPhotoshop
Портфолио