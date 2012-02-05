Образование:
2003 – 2008 Запорожский национальный технический университет, Украина.
Промышленный дизайн, Специалист.
1995 – 1999 Запорожский многопрофильный колледж,
Украина.
Декоративно-прикладное искусство, Мастер художественной росписи.
Трудовая деятельность:
2007- настоящее время HMM Heidelberger-Medical-Marketing GmbH, Досенхайм, Германия.
Web- Дизайнер (поддержка сайтов фирмы).
2003 –2005 „InetLab“ GmbH, Запорожье, Украина.
2001 –2002 Web- Дизайнер
2000 –2001 „A P Consulting s. a. s.“ итальянское представительство, Запорожье, Украина.
Дизайнер-график.
1999 –2000 „Lataria“ GmbH, Запорожье, Украина.
Художник по росписи керамики.
Прочая деятельность:
Октябрь 2007 Персональная выставка, Хайдельберг-Кирххайм, Германия.
Технические навыки:
Графические редакторы: Adobe; illustrator, Photoshop, Fireworks, Flash. ArchiCAD, Solidworks.
Языки программирования: HTML, PHP
Иностранные Языки:
Deutsch – разговорный
English - базовый уровень
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