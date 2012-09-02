Телефон: тел. 8705-988-87-43

Образование: высшее педагогическое

2004-2008 гг. Костанайский Социально-технический университет, спец-ть: педагог-эколог

2010 гг. Повышение квалификации. Программа: Разработка и использование мультимедийных продуктов на уроках биологии

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2008-2009 гг – ГУ «СШ №23 им.М.Козыбаева»- учитель биологии

2009-2010 гг – ГУ «СШ №23 им.М.Козыбаева» - зам.директора по ВР

2010 – по настоящее время- нахожусь в декретном отпуске

Опыт работы в сфере написания дипломных работ 3 года. В сфере копирайта и рерайта 1 год. Выполняю качественно работу в кратчайшие сроки за оптимальные цены.