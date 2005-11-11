Переводы: русско - английский, англо - русский, русско - турецкий, турецко - русский, англо - турецкий.

Отличное знание английского языка (языковое образование + 3 года опыт успешной работы с переводами). Технические тексты, экономические и финансовые документы и тексты, общая тематика, юридическая тематика - все это английский язык. опыт работы переводчиком в течении 2 - х лет с приезжающими иностранцами.

Турцекий: 3 года жила в Турции, отсюда отличное знание турецкого языка, свободный уровень.

Переводы: быстро, качественно, недорого.