ordersinet

QWD - компания, предоставляющая широкий спектр услуг от создания Вашего сайта до его продвижения в сети Интернет. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые смогут создать сайт в соответствии с любыми Вашими требованиями и пожеланиями, так как правильно сделанный сайт - визитная карточка бизнеса. Мы занимаемся разработкой сайтов различных типов:
- сайты для официальных организаций,
- интернет магазины,
- персональные сайты,
- блоги,
- форумы и т.д.
с разработкой нового уникального дизайна или использованием Вашего заранее подготовленного (PSD и др.).
Мы принимаем заказы по всему миру и создаем сайты на шести языках: английский, немецкий, французский, испанский и русский, а также предоставляем услуги локализации сайта и перевода контента на любые европейские языки.
Кроме этого мы предоставляем бесплатную тех. поддержку сайтов наших заказчиков.
По любым вопросам и в любое время обращайтесь в нашу информационную службу.