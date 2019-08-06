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Здравствуй!
Я молодой web-developer и, честно говоря, мне это безумно нравится.В этой сфере я не так давно,около 1 года,но уже много в чем преуспел.
Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом.
Делаю сайты любой сложности использую при этом такие технологии:
HTML
CSS
JavaScript
JQuery
Bootstrap
Python
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e-mail: [email protected]
telegram: @Ordinaryask
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