Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Алина. Я специалист по контекстной интернет рекламе в Рекламной Сети Яндекса.Я прошла тренинг "Специалист по интернет рекламе 3,0". Усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для увеличения продаж и притока большого количества заявок.

Чем я могу быть вам полезна:

Проведу бесплатный аудит вашего бизнеса

Предоставлю рекомендации.

Что входит в мои платные услуги:

Создание и настройка рекламной компании

Оптимизация рекламной компании.

Мне будет интересно поработать над вашим проектом !

Гарантирую полную отдачу поставленным задачам.

Индивидуальный подход. Пишите

Skype live:75e8cc3ea0930ff

Emeil orial73.mail.r.comu@gmail