Специалист по рекламе в РСЯ
Меня зовут Алина. Я специалист по контекстной интернет рекламе в Рекламной Сети Яндекса.Я прошла тренинг "Специалист по интернет рекламе 3,0". Усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова их внедрить для увеличения продаж и притока большого количества заявок.
Чем я могу быть вам полезна:
Проведу бесплатный аудит вашего бизнеса
Предоставлю рекомендации.
Что входит в мои платные услуги:
Создание и настройка рекламной компании
Оптимизация рекламной компании.
Мне будет интересно поработать над вашим проектом !
Гарантирую полную отдачу поставленным задачам.
Индивидуальный подход. Пишите
Skype live:75e8cc3ea0930ff
Emeil orial73.mail.r.comu@gmail