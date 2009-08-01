Образование высшее оконченное
2012. 05
Ташкентский Государственный Институт Востоковедения, японовед
2010.09-2011.09
Токио, Университет Хосэй, факультет международных отношений,
обмен студентами-стажерами
2009.08-2009.12
UJC上級コース курсы японского языка(высший уровень)
Владение иностранными языками
Русский язык — в совершенстве
Японский язык — 1ый уровень 日本語能力試験
(Japanese Language Proficiency Test N1)
Английский язык — бизнес уровень
Знания и опыт
Знания не только иностранных языков, но и менталитета позволило расширить кругозор, что необходимо при общении с представителями иностранных культур. Применение данных знаний способствовало созданию широкого круга знакомых как в нашем государстве, так и за его пределами.
Также имеется опыт в обучении языкам, сфере обслуживания.
Опыт работы
2010.07.
учебный центр Teach & Learn ассистент преподавателя, переводчик
2011.03
Tokio, UniQlo продавец-консультант
Переводчик
2012.07-2012.10
фирма “ Open Sesame”, Токио, переводчик
2012.12.10
устный перевод презентации "Sentinel Asia-спутниковая система"
от Азиатского Центра Стихийных Бедствий
Персональная информация
Ответственная, пунктуальная, коммуникабельная.
Обладаю организаторскими качествами.