переводчик

Образование высшее оконченное

2012. 05

Ташкентский Государственный Институт Востоковедения, японовед

2010.09-2011.09

Токио, Университет Хосэй, факультет международных отношений,

обмен студентами-стажерами

2009.08-2009.12

UJC上級コース курсы японского языка(высший уровень)

Владение иностранными языками

Русский язык — в совершенстве

Японский язык — 1ый уровень 日本語能力試験

(Japanese Language Proficiency Test N1)

Английский язык — бизнес уровень

Знания и опыт

Знания не только иностранных языков, но и менталитета позволило расширить кругозор, что необходимо при общении с представителями иностранных культур. Применение данных знаний способствовало созданию широкого круга знакомых как в нашем государстве, так и за его пределами.

Также имеется опыт в обучении языкам, сфере обслуживания.

Опыт работы

2010.07.

учебный центр Teach & Learn ассистент преподавателя, переводчик

2011.03

Tokio, UniQlo продавец-консультант

Переводчик

2012.07-2012.10

фирма “ Open Sesame”, Токио, переводчик

2012.12.10

устный перевод презентации "Sentinel Asia-спутниковая система"

от Азиатского Центра Стихийных Бедствий

Персональная информация

Ответственная, пунктуальная, коммуникабельная.

Обладаю организаторскими качествами.