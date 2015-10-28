originAzTech

Профессиональное и своевременное выполнение

Образование:

- 10-11 класс физ-мат лицея им. А. Е. Короткова, г. Кировоград; призер Всеукраинской олимпиады по физике ( II место); 2-е научные работы (по физике и математике) в МАН;

- 5-ть курсов обучения в Киевском Национальном университете им. Т. Г. Шевченка на механико-математическом факультете, получена степень: бакалавр математики, специализация: математическая физика; 1-на научная работа (по математической физике) в КНУ им. Т. Г. Шевченка.

Опыт работы:

- официально:

- инженер-технолог гос. предприятия "Знаменское карьероуправление" (2 года);

- распределитель работ горного цеха гос. предприятия "Знаменское карьероуправление" (1 год);

- неофициально:

- научная работа в направлении изучения гомотопных энтропических изоморфизмов (около 4 мес.)

- системное и прикладное программирование автоматизированих систем для предприятия "Radiy" (около 3 мес.);

- фриланс: написание модулей торговых сайтов, верстка и корректировка сайтов, разработка системных приложений для Android и т. п. (около 6 мес.).

Навыки:

-Аппаратное программирование;

-Системный инженеринг;

-Прикладное программирование;

-Знание С++, java, javascript, html, php, mysql;

-Научно-технические разработки.

Дополнительные навыки:

- знание английского: above average.