originalsol

Нужно спроектировать переносные металлические домики, особо важно правильно рассчитать металлоконструкцию, нужно провести всякие расчеты нагрузок, возможно в будущем придется ставить их друг на друга. Размеры конструкции - 3х6х3 м Материалы: Металлический каркас; стены, ...
- Архитектура зданий5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Имеются чертежи собственного производства на переносные коттеджные домики. Есть проектировка внутренняя, визуализация с наружи, и рабочие чертежи: по сварке металла, по проводке воды и канализации, по электрике, по обустройства пола и крыши и т.д. ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Мы запускаем проект гостиничного комплекса без конкретного адреса, наши мобильные домики будут передвигаться на разные рекреационные зоны Грузии в зависимости от сезона, тоесть зимой они будут находится на горнолыжном курорте а летом возле моря. ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт7 лет назад