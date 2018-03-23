originalsol

Лев Гургенидзе originalsol

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проектирование переносных домиков

    Нужно спроектировать переносные металлические домики, особо важно правильно рассчитать металлоконструкцию, нужно провести всякие расчеты нагрузок, возможно в будущем придется ставить их друг на друга. Размеры конструкции - 3х6х3 м Материалы: Металлический каркас; стены, ...

    Архитектура зданий5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Высчитать нагрузки по предварительному чертежу

    $50

    Имеются чертежи собственного производства на переносные коттеджные домики. Есть проектировка внутренняя, визуализация с наружи, и рабочие чертежи: по сварке металла, по проводке воды и канализации, по электрике, по обустройства пола и крыши и т.д. ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    $100

    Мы запускаем проект гостиничного комплекса без конкретного адреса, наши мобильные домики будут передвигаться на разные рекреационные зоны Грузии в зависимости от сезона, тоесть зимой они будут находится на горнолыжном курорте а летом возле моря. ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад