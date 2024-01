КВАЛИФИКАЦИЯ:

Опыт автоматизации проектирования и конструирования (САПР). Разработка алгоритмов решения задачи многокритериального выбора; разноуровневых систем Баз Данных - Баз Знаний. Опыт работы над различными конструкторскими решениями по тематике предприятия на графической системе ACAD и систематизации учета такого рода документов. Ведение информационно-текстовой документации и ее учет. Модернизация и создания интерфейса между различными языками в программно-технических комплексах. Опыт офисной работы в частных компаниях. Работа с заказчиком по разработке и сдаче в эксплуатацию автоматизированных систем различных видов. Разработка СУБД под DOS и Windows, интеллектуальных, экспертных и информационных систем (в том числе КИС - Корпоративные Информационные Системы). Использование систем поддержки версии и работы с пользователями. Опыт самостоятельной разработки математического аппарата. Планирование и управление группой программистов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Опытный программист.

ОС: DOS, Windows 9x/Me/NT/2000/XP.

Опыт программирования на языках Basic, Access, Clipper, DBASE IV, Foxbase+, AutoLisp, Prolog, Pascal, Fortran, C, C++ (в том числе Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder), Visual FoxPro, MS SQL Server, Oracle, Delphi, JavaScript, 1C, Clarion.

Опыт проектирования отчетной документации средствами Microsoft Office (VBA), Seagate Crystal Reports, компонентов Delphi.

Опыт использования систем коллективной разработки: Microsoft Visual Source Safe, HP Service Desk.

Умение самостоятельно решать задачи, в том числе самостоятельно осуществлять выбор математического аппарата. Имел опыт работы в коллективе программистов, в том числе с использованием VSS.

Опыт тестирования ПО с помощью автоматизированных систем тестирования, подготовки инсталляционных пакетов.

Опыт разработок по частным заказам.

Опыт разработки сайтов.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

1. Создание многоязыковой интеллектуальной системы на основе подсистемы Базы Знаний - Базы Данных.

2. Проектирование САПР.

3. Разработка интеллектуальной системы автоматического проектирования программ.

4. Обработка PDF-документов.

5. Синхронизация серверов БД MS SQL Server 2000.

6. Разработка экспертных систем.

7. Разработка КИС и АРМ.

8. Обработка и преобразование изображений.

9. Создание CMS сайта с JS-имитацией БД на сайте.