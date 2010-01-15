Ремонт, сборка компьютеров, установка, настройка OS Windows
Ф.И.О.: Гаричева Анна Геннадьевна
Телефон: (909) 640-04-87
Электронная почта: [email protected]
Другие контакты: ICQ: 219-991-437
Город проживания: Москва
Район проживания: М. Преображенская площадь
Опыт работы с компьютером: сборка, ремонт компьютеров; установка (переустановка), настройка OS Windows; оптимизация настроек BIOS; подбор (если клиентом утеряны необходимые диски), установка драйверов; установка прочего ПО; полная оптимизация работы компьютера.
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