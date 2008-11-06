Год рождения: 1983
Семейное положение: женат, есть дочь
Контактный телефон: (8)963-970-37-01
E-mail: [email protected]
Образование:
1999-2002 Московский Приборостроительный техникум (диплом с отличием)
Специальность: 2204(Вычислительные машины, сети, программирование)
2002-2005 МГАУ имени В.П. Горячкина
Специальность: Информационные системы в экономике
Опыт работы:
2002-2003 Управление Федеральными казначействами по Московской области
Должность: Главный специалист отдела ИТ, системный администратор, программист
Обязанности: Разработка(Visual C, Delphi + MS SQL) специализированного ПО для отделов управления(получение отчётности, конверторы форматов и пр.), Администрирование серверов БД(MS SQL Server 7.0, 2000)
2003-2004 Московский Приборостроительный техникум
Должность: Преподаватель, программист
Обязанности: Ведение предметов: конструкция и компоновка ПК, Основы программирования, поддержка сети техникума, разработка (Delphi, DHTML, Flash, PHP, My SQL) учебного ПО (проведение лабораторных работ, проверка знаний)
2004-2005 ООО “Свик”
Должность: Системный администратор, программист
Обязанности: Доработка существующего и разработка (Visual C, Delphi + MS SQL) нового ПО (складской учёт, расчёт заработной платы и пр.),
Администрирование рабочих станций, сети и серверов компании.
2005-2007 ОАО “ТрансКредитБанк”
Должность: Главный специалист отдела ПО, Программист, менеджер проектов
Обязанности: Разработка (Visual C,gcc, Delphi + MS SQL) (Сервисное ПО для POS-терминалов, доработка существующего ПО, программная реализация протоколов обмена на основе ISO8583, Работа с кардридером для тестирования EMV-карт).
Проектирование и реализация протоколов обмена данными,
Взаимодействие с внешними производителями ПО (Составление тех. заданий, тестирование, выявление ошибок).
Прохождение сертификаций эквайринга чиповых карт в платёжных системах (Приём банковских карт стандарта EMV для банкоматов(Wincor, Diebold) и POS-терминалов(Ingenico, Verifone в ПС VISA и MASTERCARD)).
Сопровождение фронтальной системы Compass+ (Проведение обновлений, тестирование обновлений, выявление ошибок, проверка правильности реализации новых требований платёжных систем).
2007-2008 ООО ИКБ “СовКомБанк”
Должность: Главный специалист отдела поддержки и разработки ПО.
Обязанности: Внедрение карточного бэк-офиса InvoCard(Инверсия): разработка сценария перехода со старого бэк-офиса(перенос и выверка данных клиентов в БД InvoCard и дальнейшая настройка комплекса).
Создание системы отчётов для простого получения и отображения различных данных системы InvoCard и XXI(Инверсия) на локальном сайте банка(Pl-SQL+ ASP.NET).
Разработка и внедрение ПО для различных отделов банка:(обработка входящих реестров различных форматов с преобразованием их в необходимый внутренний формат, генерация отчётных форм в форматах MS-Office и т.п.)
Профессиональные навыки:
Операционные системы
Windows 9x, 2000, XP, 2003: установка, администрирование
Linux(RedHat, ASP, Mandrake/Mandriva): установка, администрирование базовых сервисов
Базы данных
Oracle(основы администрирования, Pl-SQL), MS SQL(установка, администрирование,T-SQL)
Программирование
C(Visual C, gcc), C#(.NET), Delphi 3-7(Object Pascal),
WWW
PHP, Perl, ASP.NET, DHTML
Графика
Adobe Photoshop(Основы фотомонтажа и обработки изображений), Adobe Illustrator, Flash
Знание языков
Английский (чтение профильной документации, ведение рабочей переписки)
Личные качества
Ответственный, коммуникабельный, легко обучаемый, стрессоустойчивый
Увлечения
Фотография