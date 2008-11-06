Год рождения: 1983

Семейное положение: женат, есть дочь

Контактный телефон: (8)963-970-37-01

E-mail: [email protected]

Образование:

1999-2002 Московский Приборостроительный техникум (диплом с отличием)

Специальность: 2204(Вычислительные машины, сети, программирование)

2002-2005 МГАУ имени В.П. Горячкина

Специальность: Информационные системы в экономике

Опыт работы:

2002-2003 Управление Федеральными казначействами по Московской области

Должность: Главный специалист отдела ИТ, системный администратор, программист

Обязанности: Разработка(Visual C, Delphi + MS SQL) специализированного ПО для отделов управления(получение отчётности, конверторы форматов и пр.), Администрирование серверов БД(MS SQL Server 7.0, 2000)

2003-2004 Московский Приборостроительный техникум

Должность: Преподаватель, программист

Обязанности: Ведение предметов: конструкция и компоновка ПК, Основы программирования, поддержка сети техникума, разработка (Delphi, DHTML, Flash, PHP, My SQL) учебного ПО (проведение лабораторных работ, проверка знаний)

2004-2005 ООО “Свик”

Должность: Системный администратор, программист

Обязанности: Доработка существующего и разработка (Visual C, Delphi + MS SQL) нового ПО (складской учёт, расчёт заработной платы и пр.),

Администрирование рабочих станций, сети и серверов компании.

2005-2007 ОАО “ТрансКредитБанк”

Должность: Главный специалист отдела ПО, Программист, менеджер проектов

Обязанности: Разработка (Visual C,gcc, Delphi + MS SQL) (Сервисное ПО для POS-терминалов, доработка существующего ПО, программная реализация протоколов обмена на основе ISO8583, Работа с кардридером для тестирования EMV-карт).

Проектирование и реализация протоколов обмена данными,

Взаимодействие с внешними производителями ПО (Составление тех. заданий, тестирование, выявление ошибок).

Прохождение сертификаций эквайринга чиповых карт в платёжных системах (Приём банковских карт стандарта EMV для банкоматов(Wincor, Diebold) и POS-терминалов(Ingenico, Verifone в ПС VISA и MASTERCARD)).

Сопровождение фронтальной системы Compass+ (Проведение обновлений, тестирование обновлений, выявление ошибок, проверка правильности реализации новых требований платёжных систем).

2007-2008 ООО ИКБ “СовКомБанк”

Должность: Главный специалист отдела поддержки и разработки ПО.

Обязанности: Внедрение карточного бэк-офиса InvoCard(Инверсия): разработка сценария перехода со старого бэк-офиса(перенос и выверка данных клиентов в БД InvoCard и дальнейшая настройка комплекса).

Создание системы отчётов для простого получения и отображения различных данных системы InvoCard и XXI(Инверсия) на локальном сайте банка(Pl-SQL+ ASP.NET).

Разработка и внедрение ПО для различных отделов банка:(обработка входящих реестров различных форматов с преобразованием их в необходимый внутренний формат, генерация отчётных форм в форматах MS-Office и т.п.)

Профессиональные навыки:

Операционные системы

Windows 9x, 2000, XP, 2003: установка, администрирование

Linux(RedHat, ASP, Mandrake/Mandriva): установка, администрирование базовых сервисов

Базы данных

Oracle(основы администрирования, Pl-SQL), MS SQL(установка, администрирование,T-SQL)

Программирование

C(Visual C, gcc), C#(.NET), Delphi 3-7(Object Pascal),

WWW

PHP, Perl, ASP.NET, DHTML

Графика

Adobe Photoshop(Основы фотомонтажа и обработки изображений), Adobe Illustrator, Flash

Знание языков

Английский (чтение профильной документации, ведение рабочей переписки)

Личные качества

Ответственный, коммуникабельный, легко обучаемый, стрессоустойчивый

Увлечения

Фотография