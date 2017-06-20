Резюме тестировщика
Орлов Сергей Александрович
Место проживания: г. Самара, Россия
Контактные данные:
- E-mail: [email protected]
- Skype: sergey.orlov48
Профессиональные навыки:
- Локализационное(косметическое и лингвистическое) тестирование ПО, приложений, игр и сайтов.
- Описание выявленныхдефектов с шагами воспроизведения и снимками экрана (скриншотами) и внесение их
в баг-трекинговую систему (первичное, косметическое тестирование).
- Отслеживание дальнейшей судьбывыявленных дефектов, повторное тестирование после правок разработчиками
(вторичное, регрессионное тестирование).
- Работа с локкитами:внесение правок, работа с фильтрами для оптимизации сбора правок.
- Написание инструкций,тест-планов к проектам.
Опыт работы с системами:
- Баг-трекинговые: JIRA, Redmine.
- ОС: iOs, Android, PC (Windows XP, 7, 8, 10).
- Браузеры: IE, Opera, Firefox, Google Chrome, мобильный Safari (iOs).
- Сервис для ведения проектов: Trello.
Имеющиеся в наличии девайсы:
- Планшет iPad non-retina (ver. 9.3.5),
- Смартфон Acer с системой Android (ver.4.2.2),
- PC Windows 7 (32-бит).
Опыт работы:
2013-2014 гг. ООО «НетКрэкер»
Должность: Инженер потестированию и контролю качества (QA Engineer)
Обязанности: Функциональноетестирование ПО (одиночное и в команде), работа с дизайном, апдейт/апгрейд и выполнение кейсов, составлениеотчетов о багах (Bug Reports).
2014-2017 гг. ООО «Окей»
Должность: специалист по локализационному тестированиюпрограммного обеспечения/старший тестировщик (QA TestLead)
Обязанности: локализационное и лингвистическое тестированиеПО, приложений, игр и сайтов, поиск дефектов и внесение их в баг-трекинговые
системы, регрессионное тестирование, работа с локкитами, составление инструкций
и тест-планов к проектам.
Языковые навыки:
§ Английский – уровень B1;
§ Немецкий, Французский,Испанский – уровень А1.
Дополнительные навыки:
- Аналитический склад ума;
- Организованность, исполнительность, пунктуальность, обучаемость;
- Инициативность, стремление к профессиональному развитию и росту.