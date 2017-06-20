orlov2017

Сергей orlov2017

 
35 летРоссия/Самара
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Тестировщик локализаций (игры, приложения, сайты и т. д.)

Резюме тестировщика

Орлов Сергей Александрович

Место проживания: г. Самара, Россия

Контактные данные:

 

Профессиональные навыки:

-  Локализационное(косметическое и лингвистическое) тестирование ПО, приложений, игр и сайтов.

-  Описание выявленныхдефектов с шагами воспроизведения и снимками экрана (скриншотами) и внесение их

в баг-трекинговую систему (первичное, косметическое тестирование).

-  Отслеживание дальнейшей судьбывыявленных дефектов, повторное тестирование после правок разработчиками

(вторичное, регрессионное тестирование).

-  Работа с локкитами:внесение правок, работа с фильтрами для оптимизации сбора правок.

-  Написание инструкций,тест-планов к проектам.

 

Опыт работы с системами: 

-  Баг-трекинговые: JIRA, Redmine.

-  ОС: iOs, Android, PC (Windows XP, 7, 8, 10).

-  Браузеры: IE, Opera, Firefox, Google Chrome, мобильный Safari (iOs).

-  Сервис для ведения проектов: Trello.

Имеющиеся в наличии девайсы:

-  Планшет iPad non-retina (ver. 9.3.5),

-  Смартфон Acer с системой Android (ver.4.2.2),

-  PC Windows 7 (32-бит).

Опыт работы:

2013-2014 гг. ООО «НетКрэкер»

Должность: Инженер потестированию и контролю качества (QA Engineer)

Обязанности: Функциональноетестирование ПО (одиночное и в команде), работа с дизайном, апдейт/апгрейд и выполнение кейсов, составлениеотчетов о багах (Bug Reports).

 

2014-2017 гг. ООО «Окей»

Должность: специалист по локализационному тестированиюпрограммного обеспечения/старший тестировщик (QA TestLead)

Обязанности: локализационное и лингвистическое тестированиеПО, приложений, игр и сайтов, поиск дефектов и внесение их в баг-трекинговые

системы, регрессионное тестирование, работа с локкитами, составление инструкций

и тест-планов к проектам.

 

Языковые навыки:

§ Английский – уровень  B1;

§  Немецкий, Французский,Испанский – уровень А1.

 

 

Дополнительные навыки: 

  • Аналитический склад ума;
  • Организованность, исполнительность, пунктуальность, обучаемость;
  • Инициативность, стремление к профессиональному развитию и росту.
Желаемая занятость: фриланс
AndroidiOSRedmine