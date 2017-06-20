Тестировщик локализаций (игры, приложения, сайты и т. д.)

Резюме тестировщика

Орлов Сергей Александрович

Место проживания: г. Самара, Россия

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Профессиональные навыки:

- Локализационное(косметическое и лингвистическое) тестирование ПО, приложений, игр и сайтов.

- Описание выявленныхдефектов с шагами воспроизведения и снимками экрана (скриншотами) и внесение их

в баг-трекинговую систему (первичное, косметическое тестирование).

- Отслеживание дальнейшей судьбывыявленных дефектов, повторное тестирование после правок разработчиками

(вторичное, регрессионное тестирование).

- Работа с локкитами:внесение правок, работа с фильтрами для оптимизации сбора правок.

- Написание инструкций,тест-планов к проектам.

Опыт работы с системами:

- Баг-трекинговые: JIRA, Redmine.

- ОС: iOs, Android, PC (Windows XP, 7, 8, 10).

- Браузеры: IE, Opera, Firefox, Google Chrome, мобильный Safari (iOs).

- Сервис для ведения проектов: Trello.

Имеющиеся в наличии девайсы:

- Планшет iPad non-retina (ver. 9.3.5),

- Смартфон Acer с системой Android (ver.4.2.2),

- PC Windows 7 (32-бит).

Опыт работы:

2013-2014 гг. ООО «НетКрэкер»

Должность: Инженер потестированию и контролю качества (QA Engineer)

Обязанности: Функциональноетестирование ПО (одиночное и в команде), работа с дизайном, апдейт/апгрейд и выполнение кейсов, составлениеотчетов о багах (Bug Reports).

2014-2017 гг. ООО «Окей»

Должность: специалист по локализационному тестированиюпрограммного обеспечения/старший тестировщик (QA TestLead)

Обязанности: локализационное и лингвистическое тестированиеПО, приложений, игр и сайтов, поиск дефектов и внесение их в баг-трекинговые

системы, регрессионное тестирование, работа с локкитами, составление инструкций

и тест-планов к проектам.

Языковые навыки:

§ Английский – уровень B1;

§ Немецкий, Французский,Испанский – уровень А1.

Дополнительные навыки:

Аналитический склад ума;

Организованность, исполнительность, пунктуальность, обучаемость;

Инициативность, стремление к профессиональному развитию и росту.

фриланс