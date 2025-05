Переводы (английский-русский). English to Russian Translation.

E-mail: [email protected]

_______________________________________________________________

Уровень владения языками:

русский — родной;

английский — в совершенстве;

немецкий — продвинутый;

французский — базовый;

эстонский — базовый.

Тематика переводов:

публицистические материалы (газетные и журнальные статьи, рекламные буклеты и т.п.);

перевод веб-сайтов (текстовая часть);

локализация ПО.

Образование:

филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Опыт работы:

2009 — 2010 менеджер по рекламе в IT-компании; обязанности: наполнение сайта уникальным контентом (англ. яз.), написание статей и пресс-релизов (англ. яз.), локализация ПО, общение с клиентами (англ. яз.), участие в выставке Macworld'10, Сан-Франциско, США — подготовка стенда и рекламных материалов, устный перевод, общение с прессой.

_______________________________________________________________

Language Proficiency:

Russian: Native speaker

English: Complete fluency in comprehension, writing and speaking

German: Upper-Intermediate

Estonian: Intermediate

Translation Subject Areas:

Newspaper and magazine articles, advertising publications, etc

Website translation

Software Localisation

Education:

Saint Petersburg State University, Faculty of Philology

Professional Experience:

2009 — 2010 Advertisement Manager

Worked in a close-knit partnership with the art director, marketers, designers and software engineeres; wrote original articles, press-releases and website content; participated in software localisation; provided English-speaking customers with technical support via e-mail and telephone; participated in Macworld expo 2010, San Francisco.