orlovaasyaaa

Создам сайт вашей мечты

Начинающий специалист по созданию сайтов на Tilda. Прошла обучение, а также тренировалась на брендах своих друзей. Так как я только начинающий специалист плата за сайт несколько ниже, чем у моих коллег. Так же занимаюсь настройкой и продвижением таргетированной рекламы ВК. Поиск целевой аудитории осуществляется с помощью парсинг инструментов. Также занимаюсь настройкой и созданием рекламных кампаний Яндекс директ (контекстная реклама, РСЯ), Яндекс Бизнес. Использую Яндекс Метрику для анализа рекламного кабинета и его улучшения. Хочу развиваться в данных направлениях, а вы можете мне в этом помочь! Давайте сотрудничать?