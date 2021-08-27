orlowaveta

Елизавет Орлова

Я - мультипотенциал, который ищет развитие во всех направлениях своих хобби:

- копирайтинг, сценаристика и журналистика;

- СММ;

- веб-дизайн;

- режиссура;

- актерское мастерство.

У меня так же имеются знания в областях:

- психология;

- философия;

- история России;

- красота (визаж, маникюр, модные тенденции);

- литература;

- искусство;

- театральное искусство;

- продажи.

Я всегда готова к новым открытиям, и я со стекающей слюной готова изучать любую сферу, чтобы хорошо сделать свою работу.