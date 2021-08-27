orlowaveta

Елизавет Орлова
Я - мультипотенциал, который ищет развитие во всех направлениях своих хобби:
- копирайтинг, сценаристика и журналистика;
- СММ;
- веб-дизайн;
- режиссура;
- актерское мастерство.
У меня так же имеются знания в областях:
- психология;
- философия;
- история России;
- красота (визаж, маникюр, модные тенденции);
- литература;
- искусство;
- театральное искусство;
- продажи.
Я всегда готова к новым открытиям, и я со стекающей слюной готова изучать любую сферу, чтобы хорошо сделать свою работу.
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