Требования к обзорам: 1. Уникальность по http://text.ru/antiplagiat не ниже 100%. 2. Тексты писать в информационно-публицистическом стиле. 3. Простой для чтения текст с полезной информацией по теме. 4. Уникальность обзоров между собой. ...
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недостаточно рекомендаций
$75
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нет выбранных исполнителей
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- Рерайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Во вложении ТЗ из сеошной части и доработок фронта и админки. Отдельно последним пунктом проблема с срм (если она решаемая , я уже начал сомневаться) Интересует порядок цифр и примерные сроки. Впоследствии ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
http://riccikapricci.com.ua/ 7 групп обьявлений Необходимо сделать перенос, с созданием обычных, мобильных, кмс обьявлений со всем доп. опциями. Без ретаргентинга.Контекстная реклама14 заявокЗакрыт9 лет назад
Длинна текстов:Указана на каждым текстом Уникальность текстов:100% Вхождение ключей:только прямое Количество вхождений:должно быть таким как указано в ТЗ Абзац после заголовка начинать только с ключевого запроса, который указан в разделе "вхождение ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать кампанию в Adwords, по аналогии с имеющейся в ДиректеКонтекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$75
10 баллов
9 лет назад
Максим - профессионал своего дела. Задачи ставит четко, всегда на связи, оплату производит незамедлительно. Работать с таким заказчиком - в удовольствие. Только лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Отлично выполненная работы, все очень быстро, качественно , четко по ТЗ без правок и доделок. Буду работать с Еленой дальше и рекомендую всем.