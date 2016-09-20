osetr13

Максим Осетров osetr13

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Группа компаний Промейкап
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

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Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$75
10 баллов
9 лет назад
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Максим - профессионал своего дела. Задачи ставит четко, всегда на связи, оплату производит незамедлительно. Работать с таким заказчиком - в удовольствие. Только лучшие рекомендации!
Отлично выполненная работы, все очень быстро, качественно , четко по ТЗ без правок и доделок. Буду работать с Еленой дальше и рекомендую всем.
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