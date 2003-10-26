osgodvalter

Творчество – неотъемлемая часть любого человека! Оно окружает меня с детства и сейчас я готова поделиться им с вами.
Уже на протяжении 4х лет я изучаю программы монтажа и правила съёмки, в школьные годы являлась журналистом своей школы, делая статьи. репортажи и снимала социальные рекламы, которые побеждали в городских и областных конкурсах. В девятом классе я сменила учебное заведение, где не могла не воспользоваться возможностью создать школьный телеканал, в котором также снимала репортажи и конкурсные видео. Полгода назад мне удалось стать участником областного чемпионата WordSkills по видеопроизводству.
Сейчас я хочу ознакомить вас со своими услугами, цена которых не превысит и 3х тысяч рублей:
- Монтаж видео
- Фотосессии
- Консультирование
За одну консультацию/лекцию Вы сможете узнать базовые правила в расстановке света, динамике, правила съёмки репортажа, как сделать свою работу уникальной и почему "красивые" переходы зачастую портят, а не украшают и многое другое, что поможет вам в съёмке.
С радостью организую лекцию в вашей школе в Москве, где расскажу о том, как можно вести школьное телевидение.