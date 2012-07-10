osinceva1988

Резюме

Осинцева Ирина Владимировна

Дата рождения: 15 декабря 1988 года

Электронная почта: [email protected].

Предпочтительный способ связи: e-mail.

Адрес: с.Новоегорьевское, Егорьевский район, Алтайский край.

Пожелания к будущей работе

Должность: фрилансер.

График работы: свободный.

Опыт работы:

Редакция газеты «Колос» (Егорьевский район)

С октября 2007 по настоящее время

Должность: журналист

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Образование

Основное — неполное высшее. Алтайский государственный университет

Специальность: журналист. 2008–наст. время.

Профессиональные навыки

Написание статей, обзоров, репортажей, интервью, зарисовок,очерков

Опыт работы с большим объемом информации.

Уверенный пользователь ПК

Высокая скорость печати

Дополнительные сведения

Возможность командировок: нет.

О себе: ищу работу в свободное от основной работы время или удаленную работу, freelance.