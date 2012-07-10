osinceva1988

Резюме
Осинцева Ирина Владимировна
Дата рождения: 15 декабря 1988 года
Электронная почта: [email protected].
Предпочтительный способ связи: e-mail.
Адрес: с.Новоегорьевское, Егорьевский район, Алтайский край.
Пожелания к будущей работе
Должность: фрилансер.
График работы: свободный.
Опыт работы:
Редакция газеты «Колос» (Егорьевский район)
С октября 2007 по настоящее время
Должность: журналист
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Образование
Основное — неполное высшее. Алтайский государственный университет
Специальность: журналист. 2008–наст. время.
Профессиональные навыки
Написание статей, обзоров, репортажей, интервью, зарисовок,очерков
Опыт работы с большим объемом информации.
Уверенный пользователь ПК
Высокая скорость печати
Дополнительные сведения
Возможность командировок: нет.
О себе: ищу работу в свободное от основной работы время или удаленную работу, freelance.