Инженер-строитель

Доброго времени суток!

Предлагаю услуги инженера производственно-технического отдела в строительной сфере: консультации, составление исполнительной документации, проверка проектов и т.д.

Образование: высшее (Промышленное и гражданское строительство).

Опыт работы в строительстве и эксплуатации зданий более 10 лет:

- с 2012 по настоящее время - инженер ПТО (проверка ПСД, подготовка

исходно-разрешительной документации, технический надзор, ввод объекта в

эксплуатацию, контроль текущего состояния);

- с 2011 по 2012 гг - технический надзор в строительной организации;

- с 2006 по 2011 гг - мастер, геодезист, прораб в строительной организации.

Стоимость работы определяется индивидуально, в зависимости от предоставленных данных.