Инженер-строитель
Доброго времени суток!
Предлагаю услуги инженера производственно-технического отдела в строительной сфере: консультации, составление исполнительной документации, проверка проектов и т.д.
Образование: высшее (Промышленное и гражданское строительство).
Опыт работы в строительстве и эксплуатации зданий более 10 лет:
- с 2012 по настоящее время - инженер ПТО (проверка ПСД, подготовка
исходно-разрешительной документации, технический надзор, ввод объекта в
эксплуатацию, контроль текущего состояния);
- с 2011 по 2012 гг - технический надзор в строительной организации;
- с 2006 по 2011 гг - мастер, геодезист, прораб в строительной организации.
Стоимость работы определяется индивидуально, в зависимости от предоставленных данных.
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