osipov_sergey

Сергей Осипов osipov_sergey

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка мобильных и эксклюзивных выставочных стендов

Добрый день. 

Трехмерной графикой и полиграфией занимаюсь с 2003 года

(до этого занимался столярным делом).

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За это время профессионально овладел программамиMaya (V-ray), 3D max (V-ray), Photoshop, Corel Draw, Adobe illustrator, Adobe InDesing, Adobe Flash, PRO 100.

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Разрабатываю мобильные и эксклюзивные выставочные стенды, где очень пригодился опыт

работы в столярном производстве, их графическое наполнение, интерьеры,

экстерьеры, дизайн POS-материалов, 2d дизайн, Flash, ретушь, подготовка макетов к печати,

верстка и т.д.

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 Надеюсь, что Вам будут интересны мои способностии опыт:

• Отличный технический специалист

• Ведение нескольких проектов  

• Уравновешенный характер

FlashIllustratorV-RayPhotoshop
Портфолио
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