Добрый день.
Трехмерной графикой и полиграфией занимаюсь с 2003 года
(до этого занимался столярным делом).
______________________________________
За это время профессионально овладел программамиMaya (V-ray), 3D max (V-ray), Photoshop, Corel Draw, Adobe illustrator, Adobe InDesing, Adobe Flash, PRO 100.
______________________________________
Разрабатываю мобильные и эксклюзивные выставочные стенды, где очень пригодился опыт
работы в столярном производстве, их графическое наполнение, интерьеры,
экстерьеры, дизайн POS-материалов, 2d дизайн, Flash, ретушь, подготовка макетов к печати,
верстка и т.д.
______________________________________
Надеюсь, что Вам будут интересны мои способностии опыт:
• Отличный технический специалист
• Ведение нескольких проектов
• Уравновешенный характер