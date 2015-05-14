Разработка мобильных и эксклюзивных выставочных стендов

Добрый день.

Трехмерной графикой и полиграфией занимаюсь с 2003 года

(до этого занимался столярным делом).

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За это время профессионально овладел программамиMaya (V-ray), 3D max (V-ray), Photoshop, Corel Draw, Adobe illustrator, Adobe InDesing, Adobe Flash, PRO 100.

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Разрабатываю мобильные и эксклюзивные выставочные стенды, где очень пригодился опыт

работы в столярном производстве, их графическое наполнение, интерьеры,

экстерьеры, дизайн POS-материалов, 2d дизайн, Flash, ретушь, подготовка макетов к печати,

верстка и т.д.

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Надеюсь, что Вам будут интересны мои способностии опыт:

• Отличный технический специалист

• Ведение нескольких проектов

• Уравновешенный характер