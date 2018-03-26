Специалист по настройке рекламы в РСЯ ( Яндекс. Директ)

Здравствуйте! С недавнего времени я являюсь специалистом по настройке рекламы в РСЯ.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, где усердно изучала, самые современные технологии рекламы. И очень хотела бы начать применять свои знания для Вашей пользы!

Поясню: я предлагаю настроить Вам рекламу в Яндекс. Директ, совершенно бесплатно, только за отзыв. Так как на данном этапе, отзывы о моей работе для меня даже ценнее, чем материальное вознаграждение..

Если Вам подходит мое предложение, предлагаю обсудить его детально.