oskarimov27

Оскар Каримов oskarimov27oskarimov27
28 летУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Меня зовут Оскар. Мне 25 лет. Я напишу тексты для ваших сайтов и статей!
Здравствуйте! Меня зовут Оскар. По образованию я - программист, а по призванию - фрилансер, а именно копирайтер/рерайтер/переводчик.
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